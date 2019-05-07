На перекачанной Лопес разошлось платье

Дженнифер Лопес немного перестаралась, готовясь к роли в новом фильме. Звезда будет играть бывшую стриптизершу, так что ей пришлось серьезно заняться танцами на шесте. Теперь на атлетической фигуре актрисы не сходятся костюмы.



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