На перекачанной Лопес разошлось платье
Роль в драме "Дельцы" для 49-летней Дженнифер Лопес стала своеобразным вызовом. Голливудская звезда подошла к делу со всей ответственностью. Чтобы полностью соответствовать образу бывшей работницы стрип-клуба, Джей Ло серьезно занялась танцами на шесте и не вылезала из спортзала.
Судя по всему, процесс увлек обладательницу застрахованной на круглую сумму филейной части – тем более, что помогал в тренировках Дженнифер Лопес ее жених Алекс Родригез. В итоге актриса получила стальной пресс и перекачанные ноги.
К сожалению, костюмеры фильма никак не ожидали, что Джей наберет такую мышечную массу – и заготовленные наряды звезде оказались маловаты. Папарацци теперь на седьмом небе от счастья, только и успевают фотографировать сконфузившуюся Дженнифер Лопес, на которой трещит по швам очередное платье и лезет на свет нижнее белье.
Поклонники Дженнифер Лопес звезде сочувствуют. Они уверены, что актриса, тщательно следящая за своим весом, не могла поправиться за время съемок. И винят во всем незадачливых костюмеров, которые, в отличие от Джей Ло, не справились со своими обязанностями, пишет Woman.ru.
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