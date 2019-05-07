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Родившая Кудрявцева показала великолепную фигуру в купальнике

Фото: pixabay.com
Гламурная блондинка отправилась с супругом отдыхать. Местом для отпуска они выбрали Бали.

Продолжение: Многодетная Мария Кожевникова избавилась от малыша
прочитано 7807 раз

Традиционно в начале мая на время продолжительных выходных дней многие отечественные знаменитости отправляются к морю. На днях в отпуск уехали телеведущая Лера Кудрявцева и хоккеист Игорь Макаров. Супруги взяли с собой дочь Марию, которой летом исполнится год. Правда, куда именно отправилась семья, неизвестно, отпускники предпочли не афишировать место отдыха.

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А вот однофамилица популярной телеведущей, чемпионка мира по художественной гимнастике Яна Кудрявцева с мужем, хоккеистом Дмитрием Кугрышевым, выбрали для отпуска Бали. Однако пара решила не брать с собой дочь Еву. Супруги оставили малышку на попечение ближайших родственников.

На своей страничке в Instagram Яна Кудрявцева опубликовала несколько фотографий с Бали. На некоторых снимках гимнастка продемонстрировала великолепную фигуру: стройные подтянутые ноги, тонкую талию и пышную грудь. Сложно поверить, что Яна стала матерью менее пяти месяцев назад!

Поклонники пришли в восторг от внешности спортсменки и рассыпались в комплиментах. О том, как она вернула себе былые формы, гимнастка не распространяется. Но если проанализировать ее аккаунт, очевидно, что Яна не забросила художественную гимнастику. Видимо, благодаря тренировкам она и смогла восстановиться в рекордно короткие сроки.

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Публикация от Yana Kudryavtseva (@kudryavtseva_y)

Напомним, Яна Кудрявцева впервые стала матерью 25 декабря 2018 года. Дочь Еву прославленная спортсменка родила в одном из столичных перинатальных центров. Гимнастка предпочитает не показывать лицо малышки общественности, но и не скрывает ребенка.

Автор: Наталья Аряева7 мая 2019, 10:42
ФОТОРЕПОРТАЖ

Самые горячие фото Яны Кудрявцевой

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

тетя
Ответить
хоррошенькая.
1

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