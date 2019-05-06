"Что за стриптиз?": выставившая напоказ прелести Глюк'оZа взбаламутила народ
Отправившись на отдых, певица Глюк'оZа, видимо, взяла с собой коллекцию купальников – и теперь жаждет продемонстрировать их поклонникам. На сей раз Наталья Чистякова-Ионова показала подписчикам серебристый костюм, оставляющий мало простора воображению. А голову сверкающей на солнце артистки венчает шляпа.
"Солнце в Зените", – скромно подписала снимок певица. Имела она в виду себя или просто уточнила, что фото сделано в полдень - неясно.
Поклонники разделились на два лагеря. Фотография возмутила немалую часть подписчиков певицы Глюк'оZы в Instagram. Артистке напомнили, что у нее подрастают двое дочерей, которые внимательно наблюдают за поведением певицы и следуют ее примеру.
"Лет этак через 25 дети будут спрашивать "мама это что за стриптиз"??? Как отвечать будете Глюкоза?? Или будете как Мадонна все позорные фото стирать в инете???", – интересуются поклонники (орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред). "Вторая больная после знаменитой балерины", "Вторая Настя Волочкова, какой пример детям? Дешево", – сердятся на Глюк'оZу фанаты.
Напомним, Наталья Ионова приехала в Марбелью вместе с мужем – бизнесменом Александром Чистяковым – и дочками Лидой и Верой. Певица Глюк'оZаотдыхает в мужской компании. На днях Максим Виторган опубликовал шокировавший фолловеров артистки снимок, на котором он и Ростислав Хаит прижимаются к груди исполнительницы.
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