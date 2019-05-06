"У меня муж болеет": Тодоренко сделала неожиданное признание
В Stories на своей странице в Instagram знаменитость опубликовала забавный ролик, на котором дурачится с супругом в провинции Анталья. Влад Топалов дразнит жену, говоря на английском языке.
"У меня муж болеет. Издевается, что я типа включаю американский акцент", – неожиданно заявила Регина Тодоренко, объяснив поведение супруга. Но, судя по кадрам, телезвезда вовсе не обиделась на возлюбленного: они продолжили весело подшучивать друг над другом.
Напомним, проведать жену в отель Белека Влад Топалов прибыл 4 мая. "А меня товарищ приехал навестить). Устроили пляжную тусовку. Стараемся по максимуму отдохнуть", – писала Регина Тодоренко в своем микроблоге. В комментариях к посту подписчики пожелали паре хорошего отдыха.
Напомним, 3 мая Влад Топалов рассказал поклонникам, что попал в серьезное ДТП в столице, когда ехал после утренней службы в церкви. В него врезался автомобиль, которым управлял водитель-пенсионер. "Протер мне весь правый бок, помял дверь. Машину придется отдать в ремонт, который будет стоить прилично", – сообщил муж Регины Тодоренко. По словам музыканта, мужчину подрезала другая машина.
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