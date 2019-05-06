Взбешенная Водонаева влезла в громкий скандал с катастрофой в Шереметьево
Телеведущая в бешенстве из-за трагедии с рейсом Москва – Мурманск. Своим мнением о ЧП Алена Водонаева поделилась на своей странице в Instagram. Вокруг произошедшего уже разгорелся громкий скандал – не осталась в стороне и звезда "Дома-2".
В Сети многие обрушились на пассажиров, покидавших горящий самолет с сумками и чемоданами. "Давайте не будем привязываться к тем, кто вышел из самолета со своим багажом", – призвала Алена Водонаева.
Она предположила, что это были пассажиры бизнес-класса. По мнению звезды, они "понесут ответственность" за непреднамеренное убийство, если следователи сочтут их действия таковыми, передает Ura.ru. Кроме того, Алена Водонаева считает, что им "до конца жизни будут сниться сгоревшие заживо в хвосте самолета люди, цена жизни которых стоила дешевле барахла ручной клади".
Более того, Алена Водонаева призвала признать "несостоятельность и авиаимпотенцию" Sukhoi Superjet 100. Знаменитость назвала российский самолет "летающим корытом". "Большинство этих самолетов непригодны к полетам и постоянно находятся в ремонте. Странно, что компания "Аэрофлот" вообще выпускает этого железного убийцу в небо, рискуя жизнями людей и портя свою репутацию", – приводит слова Алены Водонаевой Teleprogramma.pro.
Напомним, что лайнер Sukhoi Superjet 100, следовавший рейсом Москва – Мурманск, экстренно вернулся в аэропорт Шереметьево и совершил жесткую посадку. По предварительным данным, при наборе высоты в лайнер ударила молния. В трагедии погиб 41 человек из находящихся в самолете 78.
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