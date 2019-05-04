Виторгана застукали с матерью Собчак
2 марта Людмиле Нарусовой исполнилось 68 лет. Артист решил поздравить тещу необычным способом. В Stories Максим Виторган разместил фотографию, на которой он запечатлен вместе с матерью Ксении Собчак.
Артист позирует в белом поло и кепке с надписью "Людмила". Сама виновница торжества сидит на шезлонге за спиной актера, подчеркивает Teleprogramma.pro. "Happy Birthday! Теща бывшей не бывает", – гласит подпись к посту.
Ранее Максим Виторган опубликовал в Instagram снимок, на котором он лежит вместе с сыном Платоном. Мальчик мирно спит на груди отца. "Всем сиеста!", – отметил артист и добавил к посту хештег #маймирлень.
Поклонникам остается гадать, отправился ли актер отдыхать вместе с Ксенией Собчак. О разрыве супруги сообщили в социальных сетях еще в начале марта. Они опубликовали одинаковые посты в Instagram.
Бывшие возлюбленные сообщили, что уже давно не живут под одной крышей. Несмотря на разногласия они не собираются делить имущество и будут дальше вместе воспитывать наследника.
Бывший солист группы Smash попал в аварию на трассе
Она обратилась к злопыхателям
Бизнесмену пришлось закрыть свой ночной клуб
Родственники певицы сделали заявление
Популярные темы форума
Дочь Алсу победила!Поздравляю
Жениться лучше на мусульманке.
Задолбала Пугачева.
Почему заморозили тему о «победе» дочки Алсу?
Не рожайте в тирании и диктатуре, не рожайте рабов!
Почему девушка должна слушаться?
Меладзе бросил троих детей,и жену которая ему их родила
Бузова
Что с моим мужчиной ?
Квартира Началовой Юлии
Колхозник командует Кремлём.
Разин назвал Кудрявцеву проституткой
Я из Нальчика
Больные отношения
Как вы относитесь к Лопыревой?
что такое шизофрения?
Про алкоголь
Меня сглазила подруга
Работа на первом месте
Кушаю на ночь
Юмористическое шоу на НТВ будет вести президент Украины! Путин прекрати!)))
Вегетарианцы долго не живут
Изменил с коллегой
Много глупых парней
Пожелала смерти подруге
Женское домиирование
Фильм
отношения
заказать девочку малолетку недорого
Отдай миллион!