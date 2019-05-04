Виторгана застукали с матерью Собчак

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

Цымбалюк-Романовская отказалась посетить похороны Джигарханяна
В умирающей безумной старушке не сразу признали Веру Алентову
Сафронов проболтался о замалчиваемой причине смерти Началовой
Вскрылся жуткий обман Светланы Лободы
Распластавшаяся на кушетке Семенович без макияжа вызвала оторопь
партнеры
Суббота 4 мая
Лента новостей
11:13
Народ раскрыл рот от устроенного Хабенским и Литвиновой
10:50
Разбившийся в аварии Топалов покинул страну
10:35
Порошенко поставил Зеленского на колени тайным указом
10:14
Вскрылись интимные подробности беременности Фриске
08:06
X-Factor: Кипр послал на Евровидение-2019 судью
06:09
Основатель сервиса Lingualeo жестоко зарезал родную сестру
04:07
Садальский рассказал о разорении могилы известной актрисы
02:04
"Уколы не помогают": звезда "Дома-2" в тяжелом состоянии
00:16
"Беги со львами": Литву на Евровидении представит эксперт по туризму
22:41
Петербуржцы через петицию просят отозвать мандат у депутата ЗакСа Резника
22:04
"Задолбала Пугачева!": народ возмутился засильем Примадонны на ТВ
20:22
Раздобревшая Семенович ужаснула отсутствием вкуса
17:26
"Застала с другой": Плющенко о нежданном возвращении Рудковской
16:51
Успенская рассказала о бегстве Алсу после скандала на шоу "Голос. Дети"
16:17
К пострадавшей в аварии МакSим пригласили священника
15:42
Неучу Зеленскому указали его место
15:41
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 3 мая 2019 года
14:53
"Стыдно признаться": смерть Началовой можно было предотвратить
14:43
Холостой Виторган присосался к груди Глюк'оZы
13:42
Киркоров влез в грязный скандал вокруг дочери Алсу
13:00
Кудрявцева спряталась от скандала за маленькой дочкой
12:40
Волочкова порадовалась жизни без дочери
12:17
Доигравшийся с диетами Пресняков загремел в больницу
11:29
Влад Топалов разбился в ДТП в Москве
11:02
Буйная Собчак пообещала отругать мать
10:31
Адвокат Зеленского проговорился о грязных связях комика
10:18
Победа дочки Алсу на "Голосе" довела до инфаркта правую руку Аксюты
10:15
"Моя жизнь изменится": народ разрыдался над фото беременной Фриске
09:47
В Феодосии ветер унес ребенка на воздушном шаре
06:12
В Шереметьево произошла авария с участием самолета
04:12
Названы города России с самыми счастливыми жителями
02:14
Новые "ангелы" Victoria's Secret
00:07
Стало известно о проблемах в семье Гагариной
22:22
"Чтобы не рухнул?": на Крымском мосту вводят жесткие ограничения
21:45
Британская экспансия "Бурфорд Кэпитал"
20:04
Глюк’oZa в купальнике "зажгла" среди полуголых мужчин
17:43
Лазарев кровью "заплатил" за участие в Евровидении
17:08
Куркова рассказала о тяжелом расставании
15:58
"Это было так страшно": Ваенга рассказала правду о своей семье
14:46
Бородина отказалась участвовать в шоу умирающей от стыда Кудрявцевой
14:41
"Бабушка, она и есть бабушка": Народ накинулся на Волочкову в новом образе
13:48
Моложавый Путин взбесил украинцев
13:43
Петросян сбежал из России на фоне очередного скандала
12:58
Дерзкая выходка Загитовой может обернуться проблемами с законом
12:54
"Прогиб просто супер": Новая поза 41-летней Чеховой произвела фурор
12:52
В галерее Александра Удодова обсудили перспективы развития рабочих пространств
12:17
"Хватит травить!": Алсу и ее дочь защитили от хамства
11:46
Собчак и Виторган воссоединились на курорте в Испании
11:30
Мачеха разлучила дочь покойной Началовой с бабушкой
11:29
Милонов предложил проверить на наркотики петербургского политика
10:34
Зеленский подготовился к бегству в Крым
10:26
Омолодившуюся Пугачеву увезли в неизвестном направлении
08:31
Будет операция: сделано заявление о грядущих потрясениях тяжелобольной Ваенги
06:14
Школьница-вундеркинд из Белоруссии готовится покорить "Евровидение-2019"
04:19
Миллионы долларов: раскрыт источник сказочных богатств Сергея Жукова
02:16
"Это опасно": шокирующая правда о жизни Фриске всплыла на поверхность
00:09
"Cлушателей скоро не останется": Аллегрова поплатилась за омерзительную выходку
22:03
Визажист со скрипкой: чем удивит "Евровидение-2019" певица из Ирландии
20:08
Неудачно вырядившейся Лолите вынесли суровый вердикт
18:29
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 1 мая 2019 года
17:52
Известного фотографа из Москвы обвинили в изнасиловании модели
16:58
"На колени!": заведующая детсада заставила ребенка целовать землю
16:11
Кто распространяет фейки про спикера Госдумы
15:57
Умер заслуженный артист РСФСР
15:24
Мария Порошина не может говорить из-за страшного горя
14:34
Россияне устроили разборки из-за оголившей грудь средь бела дня Дайнеко
13:37
"Это очень тяжело": друзья потеряли Андрея Губина
12:49
"Кричал так громко": жена рассказала о чудовищной истерике Зеленского
12:03
В церкви отказались рушить брак Петросяна и Степаненко
11:19
"Полное опустошение": оставшийся без денег и еды Лазарев опустил руки
10:39
"Просто жуть": изуродованная Лорак вызвала омерзение
10:06
Поклонники лишились серьезно травмированного Виктора Сухорукова
07:27
"Девочка победила достойно": заклеванную толпой дочь Алсу закрыли грудью
07:00
Происходящее на Крымском мосту вызвало у людей панику
04:06
Показуха для масс: Алсу жестко приложили за участие дочки в шоу "Голос. Дети"
02:21
Невероятно моложавая Дапкунайте пришла к Лунгину
00:09
"Пробилась бы и сама": шоу "Голос. Дети" признали бесполезным для талантливой дочери Алсу
21:54
Бешеный скачок доллара сделает нищими миллионы россиян
21:51
Трогательное поздравление детей Пугачевой для Киркорова довело народ до слез
21:41
"Самое опасное время": Лукашенко ждут жестокие потрясения
21:14
Умерла заслуженная артистка России
20:36
На родине Алсу возмущены проверками Первого канала
20:26
"ЕР" предложила улучшить общественные слушания по городской среде
20:07
Под Воронежем нашли завернутый в ковер труп
19:34
"Еще ниже": Садальский втоптал в грязь намозолившего глаза Галкина
19:29
Чем заняться на майские в Москве
19:14
Совет на выходные
18:48
Соведущего программы "Вечерний Ургант" сурово наказали
18:17
Андреева с цепями на лице вызвала экстаз
17:59
Российским журналистам стали известны подробности подготовки переворота в Судане
17:58
Нагиева решили заменить на Собчак и Бузову после громкого заявления о шоу "Голос. Дети"
17:43
Первый в истории радиовещания "День Самоуправления" захватил эфирную сетку "НАШЕго" радио
17:27
20 ударов ножом: психопат зарезал кассира "Пятерочки" на глазах у покупателей
16:56
"Очень неприятно": Алсу осмелилась прервать молчание из-за чудовищной травли дочери
16:30
Уплетающий икру за обе щеки Галкин довел народ до лютого бешенства
16:28
Откровенная статья про Путина возбудила нервных украинцев
16:14
Найдено доказательство честной победы дочки Алсу на шоу "Голос. Дети"
16:03
Игорь Николаев обнаружил повисшую на балконе дочь
15:59
"Серьезные проблемы с психикой": тяжелобольной Губин бросается на людей
15:23
"Хвастун": накачанного Костюшкина разнесли за самодовольство
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Новые "ангелы" Victoria's Secret
X-Factor: Кипр послал на Евровидение-2019 судью
"Беги со львами": Литву на Евровидении представит эксперт по туризму
Глюк’oZa в купальнике "зажгла" среди полуголых мужчин
Стало известно о проблемах в семье Гагариной
Куркова рассказала о тяжелом расставании
Шоу-бизнес

Виторгана застукали с матерью Собчак

Максим Виторган. Фото: www.globallookpress.com
Знаменитый актер отправился на отдых в Испанию вместе с семьей. В микроблоге в Instagram Максим Виторган опубликовал совместный снимок с матерью Ксении Собчак. 
прочитано 1154 раза

2 марта Людмиле Нарусовой исполнилось 68 лет. Артист решил поздравить тещу необычным способом. В Stories Максим Виторган разместил фотографию, на которой он запечатлен вместе с матерью Ксении Собчак.

ПО ТЕМЕ

Холостой Виторган присосался к груди Глюк'оZы

Собчак и Виторган воссоединились на курорте в Испании

 Максим Эммануилович Виторган

Максим Эммануилович Виторган Актер

Артист позирует в белом поло и кепке с надписью "Людмила". Сама виновница торжества сидит на шезлонге за спиной актера, подчеркивает Teleprogramma.pro. "Happy Birthday! Теща бывшей не бывает", – гласит подпись к посту. 

Ранее Максим Виторган опубликовал в Instagram снимок, на котором он лежит вместе с сыном Платоном. Мальчик мирно спит на груди отца. "Всем сиеста!", – отметил артист и добавил к посту хештег #маймирлень.

Поклонникам остается гадать, отправился ли актер отдыхать вместе с Ксенией Собчак. О разрыве супруги сообщили в социальных сетях еще в начале марта. Они опубликовали одинаковые посты в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

Бывшие возлюбленные сообщили, что уже давно не живут под одной крышей. Несмотря на разногласия они не собираются делить имущество и будут дальше вместе воспитывать наследника. 

Автор: Полина Крылова4 мая 2019, 18:16
ФОТОРЕПОРТАЖ

Довольные Виторган и Куркова блеснули на публике

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Ищy мyжuк?, тyпо п?тpахaтbся
xxx-chat.ooo
1

Популярные темы форума

Политика

Лукашенко ведет тайную войну против Путина
Порошенко поставил Зеленского на колени тайным указом
Моложавый Путин взбесил украинцев
Володин назвал самый важный закон апреля

Шоу-бизнес

Виторгана застукали с матерью Собчак
"Русалочка": Толкалина восхитила подтянутой фигурой в бикини
Лорак нанесла серьезный удар бывшему мужу
На Валерию прилюдно вылили ушат помоев

Проишествия

Неуклюжий гусь сбил девушку с мотоцикла (видео)
Легкомоторный самолет рухнул после взлета (видео)
Жуткие кадры падения мотоциклиста с 15-метровой скалы
Миллиардер потерял троих детей при теракте на Шри-Ланке

Lifestyle

Народ раскрыл рот от устроенного Хабенским и Литвиновой
Михаил Турецкий: "Мы должны объединяться с Евросоюзом, КНДР и США"
Умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая
Россия стала вице-чемпионом Европы по латиноамериканским танцам
Шоу-бизнес

Влад Топалов разбился в ДТП в Москве

Бывший солист группы Smash попал в аварию на трассе
Шоу-бизнес

"Руку вырву вместе с плечом": Гузеева вышла из себя из-за грязных оскорблений

Она обратилась к злопыхателям
Шоу-бизнес

Лорак нанесла серьезный удар бывшему мужу

Бизнесмену пришлось закрыть свой ночной клуб
Шоу-бизнес

Семья Алсу впервые высказалась о скандале на шоу "Голос. Дети"

Родственники певицы сделали заявление

Гороскоп

Совет на выходные
Календарь красоты на май
Гороскоп на неделю
Гороскоп на май

Фоторепортажи

Школьница-вундеркинд из Белоруссии готовится покорить "Евровидение-2019"
Визажист со скрипкой: чем удивит "Евровидение-2019" певица из Ирландии
Невероятно моложавая Дапкунайте пришла к Лунгину
Британка выиграла в лотерею и потеряла смысл жизни

Спорт

Изнемогающий без любви Акинфеев публично приласкал жену (видео)
"Это опасно": Сотникова изменилась до неузнаваемости
Взбешенный Овечкин побил соперника клюшкой (видео)
Тарасова взорвалась из-за стриптиза Медведевой

Регионы

Строители Крымского моста столкнулись с неожиданной проблемой
В небе под Нижним Новгородом заметили НЛО (видео)
Итальянец пытался перепрыгнуть разводящийся мост в Петербурге (видео)
Кот-переросток сбил угонщика на велосипеде (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru