Режиссер Богомолов изменил Собчак за бутылкой вина
Светлана Бондарчук выложила фото, на котором ее давний друг пьет вино. Константин Богомолов отметил назначение на должность художественного руководителя Театра на Малой Бронной в обществе светской львицы. Странно, что режиссер отпраздновал важное событие не со своей возлюбленной (как пишут СМИ) Ксенией Собчак, а с подругой, изменив таким образом телеведущей.
Бондарчук подписала фотографию кратко: "Отмечаем". Большинство пользователей соцсети поздравили Богомолова с назначением и порадовались за него.
Однако нашлись и те, кто раскритиковал режиссера, заподозрив, что между ним и Бондарчук не просто дружба: "А Ксюша не ревнует?", "Собчак – просто вокзал в богатую и сытую жизнь. Сколько еще пассажиров через него пройдет? Так счастлив за нее, а особенно за этих мужиков! Молодцы, ребята!"
Напомним, что Константин Богомолов сменил на посту худрука театра Сергея Голомазова. Работу он начнет 25 июня.
Константин Богомолов в последнее время появлялся в светских хрониках из-за любовных похождений. Ему приписывают роман с Ксенией Собчак, которая недавно развелась с актером Максимом Виторганом. Соперники даже устроили потасовку.
Девушке пришлось пережить нелегкие минуты
Рэпера обвинили в хамстве и заносчивости
Артистка не узнала грудь Сергея Глушко
Сын показал свежее фото прославленной артистки
Популярные темы форума
ПРОСТИТУТКИ, САМЫЕ ЧЕСТНЫЕ ЖЕНЩИНЫ! ЗАПЛАТИЛ, ПОЛУЧИЛ. НИ НЕРВОВ, НИ ГОЛОВНОЙ БОЛИ, НИ СЦЕН И ЖЕНИТЬБ-РАЗВОДОВ.
В подмосковном Ногинске бродячие собаки затащили ребенка в канализационную трубу и растерзали. Ребенкк два года, находится в тяжелом состоянии в реанимации. Ваше мнение, что делать с собаками?
кто скучает по ссср?
Однополые браки.
Как избавить от молочницы
Ещё немного о сексе?
Гадалка сломала мне жизнь
Как не ошибиться при выборе своей половинки? Кто знает формулу счастливого брака?
почему так легко из семьи утащить мужчину,может не надо торопится замуж выходит,пусть кто-то другой выйдет первый,а мы уже уведём и будем счастливы.
бутылки принемать будут сетевые магазины!
Если он резко перестал писать
Школа как мясорубка детей на социальный фарш
девочку оставила мать в поликлинике.
Не можем иметь совместных детей
Почему девушки не делают первый шаг?
Переезд на юг
Секс по дружбе
Подскажите бизнес на 100т.р
Как избавиться от черных точек?
Что думаете о суперграмотных гомосексуалистах, евровидениях, голосистых шоу и прочих домах 2?
Как похудеть без диеты
Не носит обручальное кольцо
Много сексуальных партнеров
Тимати посвятил Децлу песню
На первом свидании говорил о бывшей
Заголовки
Как избавиться от похмелья
Хочу забрать назад подарок
Кто такие ханжи?
Секс с бывшей