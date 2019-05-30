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Режиссер Богомолов изменил Собчак за бутылкой вина

Константин Богомолов и Ксения Собчак. Фото: www.globallookpress.com
Светская львица Светлана Бондарчук опубликовала в Instagram разоблачающий снимок. Экс-супруга режиссера Федора Бондарчука призналась, что она и Константин Богомолов хорошо провели время вместе.
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Светлана Бондарчук выложила фото, на котором ее давний друг пьет вино. Константин Богомолов отметил назначение на должность художественного руководителя Театра на Малой Бронной в обществе светской львицы. Странно, что режиссер отпраздновал важное событие не со своей возлюбленной (как пишут СМИ) Ксенией Собчак, а с подругой, изменив таким образом телеведущей.

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Бондарчук подписала фотографию кратко: "Отмечаем". Большинство пользователей соцсети поздравили Богомолова с назначением и порадовались за него.

Однако нашлись и те, кто раскритиковал режиссера, заподозрив, что между ним и Бондарчук не просто дружба: "А Ксюша не ревнует?", "Собчак – просто вокзал в богатую и сытую жизнь. Сколько еще пассажиров через него пройдет? Так счастлив за нее, а особенно за этих мужиков! Молодцы, ребята!" 

Напомним, что Константин Богомолов сменил на посту худрука театра Сергея Голомазова. Работу он начнет 25 июня.

Константин Богомолов в последнее время появлялся в светских хрониках из-за любовных похождений. Ему приписывают роман с Ксенией Собчак, которая недавно развелась с актером Максимом Виторганом. Соперники даже устроили потасовку. 

Автор: Валерия Нарская30 мая 2019, 13:37
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