Плохая примета: досадный инцидент на свадьбе Потапа и Насти Каменских
Накануне, 23 мая, оформили отношения, слухи о которых ходят несколько лет, рэпер Потап (Алексей Потапенко) и певица Настя Каменских. Артисты прославились благодаря дуэту "Потап и Настя", но не так давно заявили о паузе в сотрудничестве. Впрочем, это не помешало им работать вместе.
В Сети появилось много фотографий и видео с торжества. По данным СМИ, Настя и Потап поженились в Киеве. Влюбленные предпочти выездную церемонию: клятвы верности они принесли среди высоких сосен, окружающих ресторан.
На праздничный банкет были приглашены 250 человек, в том числе украинские знаменитости. Тина Кароль и Катя Осадчая с радостью поздравили молодоженов. А вот российских звезд, судя по публикациям, не наблюдалось.
Настя Каменских и Потап демонстрировали идиллию. Певица в белом подвенечном платье буквально сияла от счастья, а рэпер, нарядившийся в светлый костюм, смотрел на новоиспеченную супругу влюбленными глазами.
Не обошлось и без досадного инцидента. Издание "7Дней" нашло видео, на котором Потап по дороге к алтарю потерял бутоньерку. Заметив пропажу, он вернулся, поднял букетик и водрузил на место. Репортеры отметили, что это плохая примета – брак Потапа и Насти под угрозой.
Вспомнили они и известную фразу о женитьбе в мае. Якобы влюбленные, выбравшие для свадьбы последний месяц весны, будут маяться всю жизнь.
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