"Вышла замуж за лысого, некрасивого парня": Пригожин сделал откровенное заявление
Продюсер нашел объяснение выпадам короля отечественной эстрады в адрес своей супруги. Исосиф Пригожин предположил, что Филипп Киркоров на самом деле "неровно дышит" к Валерии и этим объясняется их давний конфликт.
"Может, он ревнует меня к Валерии? Вы знаете, меня долгие годы многие ревнуют к Валерии, не понимают, как она вышла замуж за такого лысого, некрасивого парня", – заявил продюсер в эфире шоу "Ты не поверишь!" на НТВ. Возможно, что Иосиф Пригожин сказал это в шутку, чтобы подразнить певца.
Ранее король поп-сцены в интервью Ксении Собчак резко высказался о продюсере и его супруге. Конфликт двух акул российского шоу-бизнеса начался после выхода нашумевшего клипа Филиппа Киркорова на песню "Цвет настроения синий".
Напомним, тогда Иосиф Пригожин раскритиковал творчество артиста. Затем продюсер и певец крупно поссорились. А недавно Филипп Киркоров заявил, что супруг Валерии ему просто завидует. Якобы продюсер при любой возможности мог бы опорочить честь Валерии – просто не додумался до этого первым.
Как писали "Дни.ру", конфликтует Иосиф Пригожин и с прежней семьей – экс-супругой и их общим сыном Дмитрием. Как писали "Дни.ру", ранее наследник продюсера обрушился на знаменитого отца с критикой в соцсети. Он заявил, что Иосиф Пригожин "заигрался во лжи и шоу-бизнесе".
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