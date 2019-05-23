Ким Кардашян предстала в нелепом амплуа
Профессиональная съемка развернулась на фоне цветов. Дизайнер решил соблюсти общую стилистику. Он прикрепил цветы на платье Ким. Но, видимо, мужчина посчитал, что бутоны будут смотреть банально, поэтому он пристроил весь букет целиком.
Диванные критики моментально накинулись со своими едкими комментариями. "Ким, верни куст в сад, где ему и место", "Я надеюсь, на розах есть шипы, ведь за такую глупость человек должен страдать", – наперебой писали пользователи сети.
"Зачем ты надела салат из капусты?", – ядовито спросил подписчик.
Отметим, съемки ведутся специально ради рекламы новой линейки декоративной косметики светской львицы. Она называется KKW The Mrs West Collection (коллекция миссис Уэст). Девушка посвятила этот проект годовщине годовщине свадьбы с Канье Уэстом, состоявшейся 17 мая.
Напомним, Ким Кардашян и Канье Уэст узаконили свои отношения в 2012 году. Для мужчины это первый брак, для светской львицы уже третий. У пары четверо прекрасных детей.
Отец певицы рвет и мечет
Женщина уже на восьмом месяце
Певицу можно спасти, ведь все еще не так ужасно
Вокруг артиста складывается "мутная история"
Популярные темы форума
Голосование на <ГОЛОС ДЕТИ> анулировали
2 года без секса
Бессонница. Как быть?
Ваше мнение о персонажах, выискивающих ашыппки в чужих постах.
Увеличила губы,а он меня бросил
Как вам Евровидение 2019?
Дочь ушла из дома
Моя девушка - крокодил. И бьет меня.
Во всем виноваты евреи!
мои родственники меня бьют говорят что я приемная
Замуж за иностранца
Проститутки, самые честные женщины! Заплатил, получил. Ни нервов, ни головной боли, ни сцен и женитьб-разводов.
Первый размер груди
Боюсь одиночества
Сосед гей
Очень хочу мальчика
Мой муж гинеколог
Народ, как думаете, куда доходсивее посылать, "В" тли "ГА"?
Не родись красивой, а родись счастливой
Сын занимается рекетом,он в 7 классе
Волочоква снова пьет
Любовник младше на 10 лет
Хочу вернуть старые отношения
Муж изменят с племянником
Стрижка налысо для женищны
Шоу бизнес
У него нет высшего образования
Занимает и не возвращает
15-летняя сестра не знает от кого беременна
В НАТО призвали Россию покинуть Крым.