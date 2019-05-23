Шаляпин готовится стать отцом

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

Цымбалюк-Романовская отказалась посетить похороны Джигарханяна
В умирающей безумной старушке не сразу признали Веру Алентову
Сафронов проболтался о замалчиваемой причине смерти Началовой
Вскрылся жуткий обман Светланы Лободы
Распластавшаяся на кушетке Семенович без макияжа вызвала оторопь
партнеры
Четверг 23 мая
Лента новостей
12:54
"Хочешь достичь просветления?": Медведева пустилась во все тяжкие
12:50
Размазня и "голубой" актер: фильм "Алладин" заставил россиян биться в истерике
12:37
Володин призвал отменить визы между Россией и Вьетнамом
12:27
В Петербурге из храма похитили золотые украшения
11:42
"Локомотив" выиграл Кубок России
11:18
Всплыли секретные снимки жены Зеленского
11:03
Марадону арестовали из-за бывшей возлюбленной
10:43
В Башкирии в ДТП с грузовиком погиб человек
10:40
Дефицит сна провоцирует инсульт
10:27
"Возмущению нет предела": Пригожин раскрыл подробности семейной драмы
10:22
Звезда "Джеймса Бонда" получила серьезную травму на съемках
09:59
Результаты "Евровидения" пересмотрели из-за ошибки
09:58
"Второй Чумак": на могиле Началовой заряжают воду и крем
09:52
Правозащитники требуют освободить многодетную мать из СИЗО
09:50
Исхудавшая Джоли вернулась к скандалисту Питту
09:39
Маленький сын Жанны Фриске стал бездомным
09:35
В работе YouTube произошел глобальный сбой
09:12
НАТО сделало важное заявление по Крыму
09:08
Известный хоккеист открестился от связи с Загитовой
08:46
В Воронеже аппарат для лечения рака раздавил пациентку
08:44
Ани Лорак рассказала о новой жизни после развода
08:17
Объявлено об отставке Терезы Мэй
08:12
"Глубоко больной": Канделаки поставила диагноз пьянице Порошенко
06:46
Украина нанесла России подлый удар
04:19
Названы вызывающие рак продукты
02:25
Люди в ужасе из-за известия о неизбежной катастрофе
00:03
"Дура и страшила": на покойницу принцессу Диану вылили ведро помоев
22:02
Невестка и внук съехали: мать сменила замки в квартире Децла
21:57
Фриске и Началова: кто из молодых артистов уйдет следующим
21:44
Новый Майдан: против Зеленского плетут заговор
21:35
У затравленной Чеховой опустились руки
20:57
"Слезы на глазах": объявлено о последних минутах "кормильца" Пугачевой
20:48
Что нельзя делать православным в день святителя Николая Чудотворца
20:37
"Опытная в интиме": 41-летняя Орлова высказалась о преимуществах перед молодыми
20:18
Глава Пскова Цецерский пошел на повышение
20:04
Наплевавшего на Королеву Зеленского схватили за грудки
19:39
"Озабоченная": Глюк’oZу закидали камнями за вульгарный вид
19:00
"Вы обкурились?": взбешенный Малахов обрушился на нерадивую мать
18:45
Вскрылась тайная способность Меган Маркл
18:32
Билан рвется на "Евровидение" после провала Лазарева
18:25
Стриженова взвыла от чудовищной боли
18:16
Заболевшая раком мозга звезда кино покончила с собой
17:49
"Следит за каждым шагом": Кожевникова решилась на крайние меры из-за происков воровки
17:49
Дума проконтролирует реализацию совместных с правительством инициатив
17:30
Отказало шасси: в Новом Уренгое самолет совершил экстренную посадку
17:22
Легендарные Papa Roach возвращаются в Россию
17:12
"Изменяет с красивой белоснежкой": Харламова заподозрили в неверности Асмус
17:07
Нужен ли мужчина самодостаточной женщине
16:57
Завернула в газету: Собчак решилась на контрабанду ради любимого режиссера
16:48
Warwick Brussels: солидный красавец в самом сердце бельгийской столицы
16:48
"Баба Лера": постаревшей Кудрявцевой вынесли суровый вердикт
16:42
Гагарина откровенно об интиме с Фадеевым
16:38
Украинские военные сами приехали к ополчению Донбасса и сдались в плен
16:33
Юлия Савичева высказалась о беременности
16:12
Опозоренный Порошенко подложил свинью Зеленскому
16:10
В квартире под Москвой нашли изрезанные трупы
15:47
Оскорбленная Брежнева жестко ответила на выпад
15:38
Поплавская пропесочила Корчевникова после рассказа о смерти ребенка
15:33
Под Москвой на полном ходу загорелась иномарка
15:31
"Они выросли?": Тодоренко показала свои аппетитные формы
15:24
Президент Конго назвал Россию могущественным другом
15:17
"Это нечестно": Пересильд удивила признанием о Пугачевой
14:55
Рыдающая Брухунова вцепилась в гроб прославленного артиста
14:50
"Они вам горло перегрызут": Шепелев сбил спесь с зазнавшейся звезды "Дома-2"
14:48
Стало известно о разводе Улюкаева с женой
14:35
Варум расплакалась на плече у Агутина
14:33
Жена Диброва ошарашила народ "полуобнаженным" снимком
14:17
Володин оценил сотрудничество России и Конго
14:15
Почти 1,7 млн похитили у китайца в Петербурге
14:12
Промотавшего миллиарды Лукашенко отправили в отставку
13:45
Климова и Петренко появились вместе на важном мероприятии
13:45
Названы имена победителей международного балетного приза Benois de la Danse
13:39
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 22 мая 2019 года
13:39
В сети набирает обороты отвратительный флешмоб Ugly faces
13:32
Госдума поможет многодетным семьям с ипотечными кредитами
13:24
"Терпела два года": знаменитая фигуристка обвинила партнера в изнасиловании
13:06
Кошмар в Италии: россияне разбились в страшном ДТП (видео)
13:05
Проскурякова рассказала об уходе из дома
12:58
"Принесет большое разрушение": от Зеленского ждут подлого предательства
12:56
Известного футболиста ошарашили страшным диагнозом
12:39
Российские туристы попали в страшное ДТП с автобусом в Италии
12:35
Арестованный Арашуков лишен статуса сенатора
12:22
"Рожу попроще сделай": Боню распекли за новый снимок
12:17
"Соблазнила": сестра открыла шокирующие данные об отношениях Быстрицкой с помощницей
12:06
Малахову сильно досталось из-за детской порнографии
11:47
Британцы жестоко опозорились при попытке высмеять Путина
11:43
В "Сколково" разлился бром
11:22
Московские медики борются за жизнь известного певца
11:21
Звезды соцсетей крупно оскандалились из-за фейковых фото
11:06
Вскрылась связь любовницы Петросяна с его престарелым директором
11:04
У объявившего о референдуме Зеленского возникли проблемы
10:55
Украинского режиссера выгнали с московского театрального конкурса
10:29
"Вот это рог!": отчаявшаяся Глюк’оZа утешилась с жеребцом
10:27
Московский метрополитен оправдался за отказ от эвакуации пассажиров
10:22
Путин обсудил с Меркель и Макроном перспективы Зеленского
10:05
Cексуальную Максакову сняли с красавцем в центре Москвы
09:58
Алибасов вывел в свет еле передвигающуюся Федосееву-Шукшину
09:47
Затравленную Миддлтон прилюдно втоптали в грязь
09:36
Опубликована последняя фотография Доренко
09:31
Исаева положила глаз на шикарное имущество Началовой
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Американская модель с 34 размером груди показала горячую тренировку в зале
Warwick Brussels: солидный красавец в самом сердце бельгийской столицы
Московский Фестиваль “Небо: теория и практика” объявил программу
Участника "Евровидения" два часа насиловали сразу после конкурса в Израиле
Юлию Меньшову убрали из шоу на Первом канале
"Это твоя работа": Бортич рассказала о бесценном совете Машкова
Шоу-бизнес

Шаляпин готовится стать отцом

Прохор Шаляпин. Фото: instagram.com/p_shalyapin
Оказалось, что после расставания с Татьяной Гудзевой, пара продолжала видеться еще какое-то время. И теперь, скандальному певцу и финалисту "Фабрики звезд-6" Прохору Шаляпину грозят серьезные последствия таких встреч. 
прочитано 2544 раза

Бывшая подруга певца 40-летняя Татьяна Гудзева, с которой Прохор Шаляпин расстался чуть больше года назад, ждет от него ребенка. Девушка уже на восьмом месяцев беременности. По словам Татьяны, в последнее время Прохор перестал выходить с ней на связь. Что очень некстати, ведь бывшая подруга артиста сейчас нуждается в деньгах – совсем недавно ее уволили с высокооплачиваемой работы именно из-за беременности.

ПО ТЕМЕ

"Разозлился": выходка Цымбалюк-Романовской довела Шаляпина

"Нет никакой печали": Шаляпин без капли сожаления похоронил отца

 Прохор (Андрей) Андреевич Шаляпин (Захаренков)

Прохор (Андрей) Андреевич Шаляпин (Захаренков) певец

По мнению Татьяны Гудзевой, Прохор Шаляпин решил оборвать с ней все связи из-за новой пассии Виталины Цымбалюк-Романовской. Бывшая жена Армена Джигарханяна якобы удерживает певца своими деньгами, на которые так легко повелся сам Прохор Шаляпин. Поэтому Прохор и боится, что Виталина узнает про беременность, закатит ему скандал и лишит денег, передает сайт "Комсомольская правда".

Говоря о нем, Татьяна признается, что до сих пор испытывает чувства к скандальному певцу. Возможно, даже деньги ей не были бы так нужны, если не новость о беременности и последовавшее за этим увольнение. У Татьяны уже есть 14-летняя дочка, о которой также нужно заботится. Так что девушка не сможет в одиночестве без материальной поддержки Прохора воспитывать и содержать двоих детей. Именно поэтому Татьяна Гудзева намерена во что бы то ни стало вернуть Прохора Шаляпина себе. 

Автор: Анастасия Калиничева23 мая 2019, 11:54
ФОТОРЕПОРТАЖ

Шаляпин переплюнул Бузову

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

TOMOC
Ответить
ВОЛГОГРАДСКИЙ пострел на всех ФРОНТАХ ОТМЕТИЛСЯ, пора сопливую гвардию принимать
Анна
Ответить
40-летняя девушка! Оч смешно.😄
Кузя
Ответить
Еще, что нибудь кроме потрахулек, Прошенька умет делать?
Lora
Ответить
Eskortnik dlia bab
1

Популярные темы форума

Политика

Новый Майдан: против Зеленского плетут заговор
Опозоренный Порошенко подложил свинью Зеленскому
Обнаглевший Лукашенко закатил скандал из-за России
"Непозволительная ошибка": крымские татары требуют извинений от Киева

Шоу-бизнес

"Я свою жену не люблю": сенсационное признание Топалова о Тодоренко
Рядом с мамой: Талызину похоронят на Ваганьковском кладбище
Басков бесцеремонно заткнул рот болтливой Дубцовой
Шаляпин готовится стать отцом

Проишествия

Кошмар в Италии: россияне разбились в страшном ДТП (видео)
Подручные США обстреляли ракетами россиян
Отказ системы: падающий истребитель врезался в здание (видео)
Смерть Сергея Доренко попала на видео

Lifestyle

"Вы все рухнете!": народ бьется в истерике после сюрприза от "Би-2"
Финал "Игры престолов": опубликован трейлер (видео)
"Поражен и убит": Энтина добила внезапная трагедия
Народ раскрыл рот от устроенного Хабенским и Литвиновой
Шоу-бизнес

Заболевшая раком мозга звезда кино покончила с собой

Об этом рассказали друзья артистки
Шоу-бизнес

Ани Лорак рассказала о новой жизни после развода

Певица дала откровенное интервью
Шоу-бизнес

"Срочно оперировать!": хирург шокировал страшной болезнью Аллегровой

Певицу можно спасти, ведь все еще не так ужасно
Шоу-бизнес

Басков бесцеремонно заткнул рот болтливой Дубцовой

Артисты провели ночь вместе

Гороскоп

Ушлого Лукашенко вывели на чистую воду
Семья Фриске не сможет засадить Шепелева
Гороскоп на неделю
Родственники Алентовой загоняют актрису в гроб

Фоторепортажи

В сети набирает обороты отвратительный флешмоб Ugly faces
Американская модель с 34 размером груди показала горячую тренировку в зале
"Повязка упала": чем запомнилась Испания на "Евровидении-2019"
Внучка Боярского стала сексапильной красоткой

Спорт

Загитова получила страшный удар в день рождения
Задравшую нос Загитову спустили с небес на землю
Красавица Медведева жестко отшила жениха-канадца
Жена Кокорина устроила истерику в зале суда

Регионы

Путин неожиданно проговорился про пустующий Крымский мост
Шестилетний мальчик решил побить рекорд по отжиманию (видео)
Итальянец пытался перепрыгнуть разводящийся мост в Петербурге (видео)
Кот-переросток сбил угонщика на велосипеде (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru