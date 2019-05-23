Шаляпин готовится стать отцом
Бывшая подруга певца 40-летняя Татьяна Гудзева, с которой Прохор Шаляпин расстался чуть больше года назад, ждет от него ребенка. Девушка уже на восьмом месяцев беременности. По словам Татьяны, в последнее время Прохор перестал выходить с ней на связь. Что очень некстати, ведь бывшая подруга артиста сейчас нуждается в деньгах – совсем недавно ее уволили с высокооплачиваемой работы именно из-за беременности.
По мнению Татьяны Гудзевой, Прохор Шаляпин решил оборвать с ней все связи из-за новой пассии Виталины Цымбалюк-Романовской. Бывшая жена Армена Джигарханяна якобы удерживает певца своими деньгами, на которые так легко повелся сам Прохор Шаляпин. Поэтому Прохор и боится, что Виталина узнает про беременность, закатит ему скандал и лишит денег, передает сайт "Комсомольская правда".
Говоря о нем, Татьяна признается, что до сих пор испытывает чувства к скандальному певцу. Возможно, даже деньги ей не были бы так нужны, если не новость о беременности и последовавшее за этим увольнение. У Татьяны уже есть 14-летняя дочка, о которой также нужно заботится. Так что девушка не сможет в одиночестве без материальной поддержки Прохора воспитывать и содержать двоих детей. Именно поэтому Татьяна Гудзева намерена во что бы то ни стало вернуть Прохора Шаляпина себе.
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