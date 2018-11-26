Настя Каменских стала жертвой газовой атаки

Неприятный инцидент произошел на концерте певицы Насти Каменских в Харькове. Во время выступления неизвестные распылили газ. Паники и жертв удалось избежать.

Выступление Насти Каменских в одном из харьковских торговых центров посетили несколько тысяч человек. В самый разгар концерта некоторые из зрителей почувствовали резь в глазах и першение в горле. Люди поспешили покинуть помещение.

Как выяснилось, буквально в 20 метрах от сцены неизвестные распылили слезоточивый газ. Его действие ощутила на себе и Настя. Однако певица проявила мужество – она не стала прерывать выступление, так как это могло спровоцировать панику и давку среди зрителей.

Стражи порядка и медики оперативно прибыли на место происшествия. К счастью, обошлось без жертв, да и звезда отделалась легким испугом. После выступления Каменских поблагодарила харьковчан. "Харьков, спасибо огромное за концерт и спасибо фанатам за рисунки!" – сказала Настя в видеообращении в соцсети. Об инциденте артистка упоминать не стала.

Настя Каменских получила популярность, выступая в дуэте с рэпером Потапом. Поклонники считали, что у участников дуэта роман. Однако с прошлого года Настя строит сольную карьеру и считается одной из самых успешных певиц Украины. О личной жизни звезда не распространяется, известно лишь, что пока Каменских не замужем, пишет StarHit.