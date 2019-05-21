Популярная актриса Эль Фаннинг свалилась без сознания
Инцидент стал для гостей настоящей неожиданностью. Фаннинг рухнула со стула, когда глава фестиваля Тьерри Фремо только представил актера Франсуа Сивиля на сцене.
Британский актер Колин Ферт моментально бросился на помощь актрисе. Французская звезда Марион Котийяр от шока схватилась за сердце.
За столом Эль сидела рядом с сестрой Дакотой. Именно она помогла ей подняться на ноги. После такого конфуза к сестрам Фаннинг подошла охрана и проводила к выходу.
Затем звезда выложила пост в своем Instagram. Она отнеслась к происшествию с юмором. Об этом говорит ее подпись под снимком: "Упс, сегодня я упала в обморок в платье от Prada, но уже все хорошо".
Естественно, среди поклонников разгорелись жаркие дискуссии о причинах обморока звезды. Некоторые предположили, что это последствие волнения. Остальные решили, что всему виной диеты Фаннинг.
"Похудеть, чтобы влезть в платье, – классика", – написал один из подписчиков.
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