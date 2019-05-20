Народ обомлел от красоты 17-летней дочери Литвиновой
Девушка учится во Франции, а ее знаменитая родительница старается как можно чаще видеться с ней. Белокурая Ульяна приняла участие в портретной фотосессии, примерив наряд изумрудного оттенка.
За два дня снимок дочери Ренаты Литвиновой оценили почти 18 тысяч человек. Пользователи соцсети просто обомлели от красоты девушки. "Очень красиво. Такая женственная", "Копия мамочки, красивая семья какая", "Красивая, тонкая! Не похожа на других! Уникальная девочка", "Ульяна, красавица с невероятным взглядом", – прокомментировали фолловеры Ренаты Литвиновой снимок ее дочери.
Отметим, Ульяна – единственный ребенок Ренаты Литвиновой. В одном из интервью артистка призналась, что им с дочерью очень нравится рисовать.
Как писали "Дни.ру", ранее Рената Литвинова опубликовала на своей страничке в Instagram фотографию, которую сделала Ульяна. Актриса представлена крупным планом без косметики и фирменной прически. Большинство подписчиков рассыпались в комплиментах.
Ренате Литвиновой 52 года, но выглядит звезда театра и кино намного моложе. Поклонники отмечают, что за годы своей актерской карьеры она не растеряла свои шарм и очарование.
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