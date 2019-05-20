Глюк'oZу поймали с поличным на подделке фото
Под новым фото звезда призывает подписчиков творить добро вместе. Она утверждает, что это не только просто, но и весело. Чистякова рекламирует VIII Благотворительный танцевальный марафон, который проходит каждый год. Все деньги, вырученные за билеты, идут в фонд "Лучшие друзья" для помощи детям с нарушением развития и интеллекта.
Мероприятие состоялось 19 апреля на территории Adrenaline Stadium. Весь день там проходили мастер-классы, танцы и выступали известные артисты, пишет Наталья.
На фотографии Наталья запечатлена в черной футболке с логотипом фонда, светло-голубых рваных джинсах-клеш с высокой посадкой и белых сапогах. Ее тут же стали порицать за чрезмерное использование фотошопа. "Что это за выродок, ноги в два раза длиннее тела!", "Я тоже подумала: на ходулях. Зачем так фотошопить?" – разошлись комментаторы.
Некоторые придрались даже к выражению лица певицы.
"Пьяненькая, что ли?" – язвительно спросил подписчик.
Но даже среди такого количества негатива перевес все равно был в позитивную сторону. Фанаты делали комплименты любимице и благодарили за социальную ответственность.
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