Глюк'oZу поймали с поличным на подделке фото

Певица Наталья Чистякова – Глюк'oZа выложила новый снимок в Instagram. Поклонники долго смеялись и критиковали артистку.

Под новым фото звезда призывает подписчиков творить добро вместе. Она утверждает, что это не только просто, но и весело. Чистякова рекламирует VIII Благотворительный танцевальный марафон, который проходит каждый год. Все деньги, вырученные за билеты, идут в фонд "Лучшие друзья" для помощи детям с нарушением развития и интеллекта.

Мероприятие состоялось 19 апреля на территории Adrenaline Stadium. Весь день там проходили мастер-классы, танцы и выступали известные артисты, пишет Наталья.

На фотографии Наталья запечатлена в черной футболке с логотипом фонда, светло-голубых рваных джинсах-клеш с высокой посадкой и белых сапогах. Ее тут же стали порицать за чрезмерное использование фотошопа. "Что это за выродок, ноги в два раза длиннее тела!", "Я тоже подумала: на ходулях. Зачем так фотошопить?" – разошлись комментаторы.

Некоторые придрались даже к выражению лица певицы.

"Пьяненькая, что ли?" – язвительно спросил подписчик.

Но даже среди такого количества негатива перевес все равно был в позитивную сторону. Фанаты делали комплименты любимице и благодарили за социальную ответственность.