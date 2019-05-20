Показавшая жуткие травмы Бузова не может ходить
Трудоспособности Ольги Бузовой можно только позавидовать. Звезда телепроекта "Дом-2" готова сниматься с утра до вечера, без перерыва, а порой и круглосуточно. При этом она умудряется находить время для записи новых песен, съемки клипов к ним и выступлений в различных частях страны и света. Артистка не скрывает, что получает огромное удовольствие от творчества и работы, а ее график расписан на месяцы вперед, что добавляет ей гордости.
Но вся эта деятельность подчас негативно сказывается на здоровье Ольги Бузовой. Не раз на своей страничке в Instagram она выкладывала короткие видео и фотографии, на которых демонстрировала обилие лекарственных препаратов, призванных поставить ее на ноги за рекордно короткое время, и капельницы с витаминами для восстановления.
Звезда "Дома-2" не жалеет себя. Она готова терпеть боль. "Успех – это не случайность, как привыкли думать некоторые. Это огромная и тяжелая работа, упорство, трудоспособность, настойчивость, а иногда и боль😔 Но через эту боль, синяки и усталость я иду к своей новой цели 💣 И это того стоит ❤️", – объявила Ольга Бузова, продемонстрировав внушительные синяки на коленях.
Одной из первых на пост откликнулась ее подруга, супруга футболиста Павла Погребняка Мария. "Девочка моя, ничего просто так не дается, ты у нас настоящая трудяга! Работаешь через боль и усталость🙈 береги себя🙏🏻", – поддержала Ольгу Бузову приятельница. А в Stories та призналась, еле передвигаясь, поддерживаемая помощником, что не может ходить. Однако раскрывать, каким образом она получила такие травмы, Ольга Бузова не стала.
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