Нидерланды победили на "Евровидении" в Израиле
Предпочтения букмекеров менялись после каждой репетиции. Вначале они прочили победу нашему Сергею Лазареву. Потом претендентом на обладание хрустальным микрофоном был женоподобный француз мусульманского происхождения Билаль Хассани. В Европе такое очень любят. Он публично объявил о своей гомосексуальности, за что подвергался расистским и гомофобным атакам и даже угрозам смерти. А на сцене "Евровидения" появился в сопровождении фактурных девиц.
Хорошие ставки были на победу 24-летнего Дункана Лоуренса из Нидерландов с песней Arcade – он долго лидировал с серьезным отрывом. Правда, его участие с "Евросонге" не обошлось без скандала – его песня была опубликована раньше 1 сентября 2018 года, хотя правилами это не допускается. Он и стал в итоге победителем!
Напомним, конкурс "Евровидение-2019" проходил в Израильском центре торговых ярмарок и выставок – EXPO Tel Aviv. Здесь была установлена грандиозная сцена, созданная дизайнером Флорианом Видером. В финале конкурса на ней появились не только участники смотра европейской музыки, но и признанные звезды – от Верки Сердючки до Кончиты Вурст и самой Мадонны. Хотя старушка пела часто мимо нот и хуже многих юных участников конкурса.
По условиям "Евросонга", в будущем году он должен петь и плясать в стране-победительнице года этого. Таким образом, "Евровидение-2020" состоится в Нидерландах.
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