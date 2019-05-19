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Шоу-бизнес

Нидерланды победили на "Евровидении" в Израиле

Photo by: Andres Putting
64-й конкурс европейской песни отгремел в Тель-Авиве. Две недели представители 35 стран здесь репетировали, давали пресс-конференции, волновались и переживали. Теперь все позади. Призер назван!
прочитано 149 раз

Предпочтения букмекеров менялись после каждой репетиции. Вначале они прочили победу нашему Сергею Лазареву. Потом претендентом на обладание хрустальным микрофоном был женоподобный француз мусульманского происхождения Билаль Хассани. В Европе такое очень любят. Он публично объявил о своей гомосексуальности, за что подвергался расистским и гомофобным атакам и даже угрозам смерти. А на сцене "Евровидения" появился в сопровождении фактурных девиц.

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Сюжеты "Евровидение-2019"

Сергей Вячеславович Лазарев

Сергей Вячеславович Лазарев Певец

Хорошие ставки были на победу 24-летнего Дункана Лоуренса из Нидерландов с песней Arcade  – он долго лидировал с серьезным отрывом. Правда, его участие с "Евросонге" не обошлось без скандала – его песня была опубликована раньше 1 сентября 2018 года, хотя правилами это не допускается. Он и стал в итоге победителем!

Напомним, конкурс "Евровидение-2019" проходил в Израильском центре торговых ярмарок и выставок – EXPO Tel Aviv. Здесь была установлена грандиозная сцена, созданная дизайнером Флорианом Видером. В финале конкурса на ней появились не только участники смотра европейской музыки, но и признанные звезды – от Верки Сердючки до Кончиты Вурст и самой Мадонны. Хотя старушка пела часто мимо нот и хуже многих юных участников конкурса.

По условиям "Евросонга", в будущем году он должен петь и плясать в стране-победительнице года этого. Таким образом, "Евровидение-2020" состоится в Нидерландах.

Автор: Феликс Грозданов19 мая 2019, 02:01
ФОТОРЕПОРТАЖ

Сергей Лазарев выделился на открытии "Евровидения" в Израиле

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