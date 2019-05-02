Глюк’oZa в купальнике "зажгла" среди полуголых мужчин
Певица Глюк’oZa мешает мужчинам играть в пляжный волейбол, дефилируя перед ними в соблазнительном купальнике. Теплолюбивая артистка не уточняет, где именно она принимает солнечные ванны – но отмечает, что перебралась поближе к теплу со всей семьей.
"Ну что?! Врываемся в май?!", – подписала певица Глюк’oZa снимок, на котором ее запечатлели рядом с волейбольной площадкой. Видно, что мужчинам-волейболистам стало не до соревнований: они разглядывают Чистякову-Ионкину, одетую в белый купальник с завышенной талией.
32-летняя Наталья любит дразнить поклонников пикантными снимками. Она то и дело хвастается своей фигурой в облегающем платье или кружевном боди. Наряд для купания, в котором щеголяет теперь певица, недавно отметила как приглянувшийся бьюти-блогер Айза Анохина. Поклонники заметили, что певица Глюк’oZa уже успела загореть.
"Фигура огонь", "А ножки просто прелесть", "С такой фигурой можно хоть куда врываться", "Похудели", - восторгаются комментаторы. Что же касается зрителей на пляже, то певица Глюк’oZa решила охладить их пыл, полив водой из шланга. И сама заодно приняла прохладный душ, пишет Teleprogramma.pro.
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