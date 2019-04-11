Глюк’oZa в полупрозрачном наряде показала пышные формы
На фотографии, опубликованной в четверг, 11 апреля, в Instagram, исполнительница позирует в белом кружевном боди. Интимные части тела она прикрыла стикерами в форме звезд. "Скучали?" – спросила звезда у подписчиков.
Многие пользователи не смогли оторвать глаз от фигуры певицы и принялись признаваться ей в любви. "Как всегда, супер! Эталон нежности и красоты!", "Звезды нужно убрать", "Очень скучали", "Это вообще законно – быть такой красивой?", "Идеальная фигура", – поделились они.
Другие подписчики предположили, что в семье звезды наступил непростой период, раз она публикует интимные кадры. "Видно, что не все в порядке в личных отношениях. Когда развод?", "Просто неприлично! Если чего-то в жизни не хватает, разберитесь с мужем! Счастливые и умные женщины совсем другим гордятся", – заявили возмущенные комментаторы.
Ранее Глюк'oZа опубликовала еще один провокационный пост. На фотографии в Instagram она целует исполнительницу Любовь Успенскую. В подписи Наталья Чистякова-Ионова поблагодарила певицу за концерт в Crocus City Hall. "Спасибо за твои песни и эксперименты, которых ты совсем не боишься!" – отметила она.
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