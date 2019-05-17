Евреи публично посадили звезду "Евровидения" на кол
Австралию на мероприятии представляет Кейт Миллер-Хайдке. Она стала победительницей первого в истории национального телевизионного отборочного шоу "Евровидение – Австралия решает", транслируемого из конференц-центра Голд-Кост. На "Евросонге" артистка исполняет танцевальную поп-оперную песню Zero Gravity, которую написала, переборов послеродовую депрессию.
Израильский постановщик не придумал ничего лучше, как отправить ее на кол – весь номер Кейт поет, раскачиваясь на нем. И выглядит это очень эффектно! После первой репетиции представительница Зеленого континента резко увеличила шансы на победу у букмекеров. Россиянин Сергей Лазарев, по их оценкам, теперь находится на четвертом месте.
Между тем некоторые евреи считают, что Миллер-Хайдке стоило бы посадить на кол в прямом смысле. Израильские религиозные лидеры называют неуместными песни и пляски в Шаббат – субботу. По словам раввинов, этот день будет публично осквернен самым вызывающим образом, что угрожает пребыванию иудеев на Святой земле. Они уверены: глумления над древними традициями допустить никак нельзя.
Напомним, что в финале "Евровидения" первой выступит представительница Мальты, за ней последуют артисты из Албании, Чехии и Германии. Россиянин Сергей Лазарев будет пятым, австралийка исполнит свою композицию предпоследней.
Продюсеры шоу определяли очередность музыкантов таким образом, чтобы каждый получил возможность выделиться. Они учитывали жанр, реквизит, число артистов от той или иной страны и другие особенности.
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