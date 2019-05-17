Принц Гарри удивил резкими переменами после рождения сына
В начале мая Меган Маркл родила первенца, которого супруги решили назвать Арчи. Но уже спустя несколько дней принцу пришлось покинуть супругу и сына из-за работы.
Все, кто окружают принца Гарри отметили, что он кардинально поменялся после рождения первенца. Он постоянно пребывает в приподнятом настроение, улыбается, а глаза блестят от счастья. Наблюдать за тем, как постепенно растет и развивается его маленький сын, уже стало неотъемлимой частью жизни принца. Даже в поездках Гарри не забывает об Арчи. Помимо этого, он отметил, что восхищен подвигом женщин-матерей (на данный момент Меган вместе со своей матерью вдвоем заботят о ребенке в особняке).
Как сообщает E!News, во время посещения больницы в Оксфорде, принц пообщался с маленькими пациентами и их родителями. Многие заметили, что Гарри буквально на седьмом небе от счастья. Конечно, он пока привыкает к роли отца, но, несмотря на это, уже не представляет своей жизни без Арчи. Также, Гарри интересовался, когда закончится "капризный период", продолжающийся обычно первые десять дней жизни.
Наблюдая за теплыми отношениями герцогов Сассекских и их трепетному отношению к новорожденному сыну, общественность всерьез поговаривает, что Гарри и Меган наверняка задумались над вторым ребенком.
Ранее сообщалось, что после родов новоиспеченные родители планируют переехать в Калифорнию и воспитывать сына в спокойной и здоровой обстановке. Однако, на данный момент пара проживает в пригороде Лондона в роскошном особняке Фрогмор.
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