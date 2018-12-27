Темникова встретила Новый год в туалете

Бывшая солистка поп-группы Serebro побывала в качестве гостьи на развлекательном шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале. Елена Темникова рассказала ведущему о забавном случае, который произошел с ней в юном возрасте.

Певица должна была выступить на новогоднем корпоративе в одном из ресторанов в городе Кургане. Исполнительница зашла в женскую уборную, чтобы поправить костюм Снегурочки, но не смогла из нее выйти – помешал механизм ручки двери. "Ломлюсь-ломлюсь, а там уже все: "Ура! С Новым годом!" И тут играет вступление моей песни "Синий иней", я должна спеть…" - вспоминает Елена Темникова.

Будущая звезда так и встретила Новый год в туалете. "Встретила я Новый год, эти секунды, речь президента в уборной. Это было в Кургане, мне было примерно 14 лет", – цитирует солистку Ura.ru. В итоге певица выбралась из заточения, и она исполнила свою композицию. "Потому что после Путина поздравляю только я!" – заявила она.

Ранее Елена Темникова рассказала, как ей удается сохранить идеальную фигуру. Певица исключила из рациона сладкое и мучное. Фастфуд она позволяет себе есть только во время путешествий. На ночь исполнительница никогда не ест сыр, оливки и другие соленые продукты, которые могут задерживать воду. Звезда также отметила, что любит заниматься танцами.