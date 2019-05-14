Обнародованы результаты проверки победы дочки Алсу на "Голосе. Дети"

Ранее Первый канал объявил об аномальном голосовании за победителя шоу "Голос. Дети", дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову. Была проведена проверка, о результатах которой стало известно сейчас.

Дочь певицы Алсу стала победительницей шестого сезона проекта "Голос. Дети". Она набрала 56,5% голосов. Второе место занял исполнитель Максим Ержан, получивший 27,9%. В тройку лидеров также вошел юный певец Валерий Кузаков. Он набрал 15,6% голосов. Из-за такого большого разрыва в процентах разразился скандал. В итоге руководство Первого канала заявило, что необходимо провести технический аудит, чтобы развеять любые сомнения и слухи об "аномальностях" в ходе голосования.

Отметим, что подсчетом голосов зрителей в финале шоу "Голос. Дети" Первого канала занималась фирма из Санкт-Петербурга "СМС сервисы". Компания провела внутренний аудит, о результатах которого оповестила на своем официальном сайте. Согласно сообщению фирмы, в победе Микеллы Абрамовой сомневаться не приходится. По данным компании, во время голосования не было никаких атак и каждый телефонный номер, с которого был отправлен голос за того или иного участника, был зафиксирован в технических логах платформы.

Компания отмечает, что звонки и сообщения были отправлены с российских операторов связи: "Мегафон", "Мобильные Телесистемы", "Вымпелком", "Ростелеком" и других, посредством которых поступили реальные денежные средства, что делает накрутку технически невозможной. В итоге никакой фальсификации в результате проверки фирма не нашла.