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Шоу-бизнес

Обнародованы результаты проверки победы дочки Алсу на "Голосе. Дети"

Микелла Абрамова. Фото: instagram.com/alsou_a
Ранее Первый канал объявил об аномальном голосовании за победителя шоу "Голос. Дети", дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову. Была проведена проверка, о результатах которой стало известно сейчас.
прочитано 11803 раза

Дочь певицы Алсу стала победительницей шестого сезона проекта "Голос. Дети". Она набрала 56,5% голосов. Второе место занял исполнитель Максим Ержан, получивший 27,9%. В тройку лидеров также вошел юный певец Валерий Кузаков. Он набрал 15,6% голосов. Из-за такого большого разрыва в процентах разразился скандал. В итоге руководство Первого канала заявило, что необходимо провести технический аудит, чтобы развеять любые сомнения и слухи об "аномальностях" в ходе голосования.

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Отметим, что подсчетом голосов зрителей в финале шоу "Голос. Дети" Первого канала занималась фирма из Санкт-Петербурга "СМС сервисы". Компания провела внутренний аудит, о результатах которого оповестила на своем официальном сайте. Согласно сообщению фирмы, в победе Микеллы Абрамовой сомневаться не приходится. По данным компании, во время голосования не было никаких атак и каждый телефонный номер, с которого был отправлен голос за того или иного участника, был зафиксирован в технических логах платформы.

Компания отмечает, что звонки и сообщения были отправлены с российских операторов связи: "Мегафон", "Мобильные Телесистемы", "Вымпелком", "Ростелеком" и других, посредством которых поступили реальные денежные средства, что делает накрутку технически невозможной. В итоге никакой фальсификации в результате проверки фирма не нашла.

Автор: Олег Райцин14 мая 2019, 14:45

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Гость
Вы не понимаете разницы между бесплатным и платным голосованием. Многие имеют по 10 никнеймов, с которых могут проголосовать 10 раз за одного и того же, а через анонимайзеры - хоть 1000 раз, и всё это бесплатно. Но отсылать СМС за 50 рублей каждую - им жалко денег. То есть у них много свободного времени, но мало денег. А многим из тех, кому не жалко было отправить и 20 СМС - вообще нет смысла участвовать в бесплатном альтернативном голосовании в интернете, так как это пустая затея и не изменит итоги шоу. Да и в интернет им заходить некогда. Деньги надо зарабатывать. Ну, ТВ иногда смотрят по вечерам. Это те, у кого мало свободного времени, но много денег.
Не согласна с Вами. Отправить 20 смс не жалея своих денег - одно, а если тебе это оплатили и за это заплатили (о таком сценарии писали люди в комментариях) - это другое. Если с 10 никмейкеров, анонимайзеры - это вброс, проверка должна была это выяснить, объяснить - законно ли такое по правилам шоу. Впервые появился дополнительный отбор в финал - и именно по итогам зрительского голосования. С чего вдруг изменились правила? Участник, которого наставники не допустили в финал, победил - у них получается слуха нет? Меладзе просил проверку, Лобода свою победительницу игнорит.
Гость
Ответить
Гость
А голосование в интернете, где за Абрамову 9%, за Ержана 73%? Что-то от "честного" голосования так далеко
Вы не понимаете разницы между бесплатным и платным голосованием. Многие имеют по 10 никнеймов, с которых могут проголосовать 10 раз за одного и того же, а через анонимайзеры - хоть 1000 раз, и всё это бесплатно. Но отсылать СМС за 50 рублей каждую - им жалко денег. То есть у них много свободного времени, но мало денег. А многим из тех, кому не жалко было отправить и 20 СМС - вообще нет смысла участвовать в бесплатном альтернативном голосовании в интернете, так как это пустая затея и не изменит итоги шоу. Да и в интернет им заходить некогда. Деньги надо зарабатывать. Ну, ТВ иногда смотрят по вечерам. Это те, у кого мало свободного времени, но много денег.
Светоч
Ответить
в очередной раз показали, что нет справедливости в мире...до тошноты просто
Инга
Ответить
Даже не читала статью, знаю о чем там, потому что не верила я, что они примут сторону справедливого голосования и аннулируют незаслуженную победу.
Мы сплотились против несправедливости предлагаю также сплотится и бойкотировать - больше не смотрим это шоу вообще. Когда у них рейтинги упадут до нуля, а голосовать перестанут, то очухаются
Все и так понятно все купленно но бог все видит им эти деньги на ползу не поидут пусть подавиться мерские твари
Ответить
Мерзкие твари пусть подавяться им эти деньги на пользу не поидут
Гостьбездарна,что мама,что дочка
Ответить
Бездарна,что мама,что дочка!
Гость
Ответить
А голосование в интернете, где за Абрамову 9%, за Ержана 73%? Что-то от "честного" голосования так далеко
Гость
Ответить
Микелла поет ужасно. Тех кто за честность тоже подкупили. Микелла и тебе не стыдно что ты бездарно орешь на сцене , а другие таланты не выступают из-за тебя. Ержан-победитель
Гость
Ответить
Гость
Любые результаты можно сфабриковать
Ну что Вы... В нашей стране абсолютно ВСЕ выборы кристально честные, и мы все это знаем, правда? 🤭😁
Д
Гость
Ответить
Ужасный голос!!!
1 2

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