"За какие достижения?": россияне распекли хвастливую Лолиту
Лолита Милявская, которой в ноябре 2018 года исполнилось 55 лет, похвасталась поклонникам, что ей положены выплаты в размере 21 тысячи рублей. Россиян возмутила эта цифра, и они распекли певицу в комментариях.
Звезда призналась, что сумма ее приятно удивила. "Ожидала семь-восемь тысяч, но пронесло! Еще не пробовала жить на эти деньги. Коплю отдельно", – цитирует Лолиту Ura.ru.
"Ох, 21 тысяча. Мне бы такую пенсию. А я по инвалидности 13200 получаю, выживаю как-то, да еще и с дочерью девятилетней", "Одно правда: прожить на такие деньги нельзя. Обидно за людей пожилых, не заслужили они этого", "Удивило, что Вы, Лола, уже получаете пенсию. Как?! Наш год перенесли в связи с реформой на следующий", – высказались пользователи Instagram.
Возмутились и обитатели соцсети Twitter: "Непонятно, за какие достижения? Основная масса – 12 тысяч рублей с огромным стажем, образованием, званиями и заслугами", "Ну так всю жизнь трудилась в шахте! Умница, заработала!", "А не вернуться ли этой даме в Киев?!"
Ранее Лолита Милявская дала откровенное интервью. Исполнительница рассказала об отношениях с молодым мужем. Дмитрий Иванов поставил ей условие: больше отдыхать и меньше выступать. Лолита Милявская не пошла против воли супруга и решила посвятить майские выходные отдыху.
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