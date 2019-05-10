Новорожденного сына Меган Маркл и принца Гарри смешали с грязью
Комик оскорбил ребенка королевской четы посредством твита. Он разместил в Интернете фотографию пары, держащей на руках одетую маленькую обезьяну.
"Королевского младенца выписали из больницы", – подписал пост Бэйкер. Публикация была вскоре удалена, а ведущий принес извинения, признав свой поступок глупым. Несмотря на это, работник радиостанции был уволен.
Ранее сообщалось, что герцог и герцогиня Сассекские представили новорожденного первенца британской королеве. Также Меган Маркл и принц Гарри озвучили имя наследника.
Елизавета II была очень рада познакомиться с правнуком. Она одобрила решение родителей назвать малыша Арчи Гаррисон Маунтбеттен-Виндзор. К сожалению, титул сын принца Гарри и Меган Маркл не получит.
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