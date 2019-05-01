"Это очень тяжело": друзья потеряли Андрея Губина
Последнее время появляются лишь тревожные новости об Андрее Губине. Друзья потеряли артиста – он не идет на контакт.
Так, во время празднования своего 45-летия Андрей не стал поднимать трубку. Вот ему звонят, поздравляют, а он не идет на контакт…
"Я понимаю, почему Андрей не берет трубку – ему эти фальшивые поздравлялки не нужны", – заявила Катерина Любомская из группы "Стрелки" в разговоре с Teleprogramma.pro. Друг Губина Тарас Вещащин подтвердил, что у певца прослеживаются нарушения психологического плана, возможно, с мозгом. "Это очень тяжело… Представьте, человек все время находится в таком состоянии, он все время страдает. Андрей эту тему очень не любит, он сразу замыкается", – сообщил Вещанин.
Ранее знакомый Андрея Губина телеведущий Леонид Закошанский отметил, что в последнее время даже близкие люди не могут понять, что происходит с исполнителем. По его словам, артист – человек "со своими тараканами". "Губин мне говорил, что у него постоянно болит лицо, и людям, которые с этим не сталкивались, его проблему не понять", – поделился ведущий.
Закошанский также рассказал, что в настоящее время Андрей Губин занимается только своим здоровьем и сильно потратился на врачей. Певец наблюдался во многих клиниках, где проходил различные обследования.
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