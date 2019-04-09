Родившая Савельева показала фото с первенцем
Фото знаменитость опубликовала в личном Instagram. Саша Савельева держит сверток с новорожденным.
"Милые мои, дорогие! Мы дома! И у нас все хорошо! Мало что пока осознаю и понимаю, но чувствую одно -счастье безмерное! Спасибо всем кто переживал, спасибо всем, кто проявил чувство такта по отношению к нам, спасибо за понимание! Спасибо тебе, мир! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала Савельева.
Саша Савельева отметила также, что ее сын родился в одном из перинатальных центров Москвы. Артистка поблагодарила докторов, которые помогали ей в роддоме. Звезда отметила, что ей очень повезло с врачами.
В конце Савельева обратилась к мужу Кириллу Сафонову. По словам знаменитости, супруг все время ее поддерживал, хотя сам тоже очень переживал.
"А знаете, кто еще был со мной все это время? Кто держал за руку не отпуская и получил на память о радостном событии несколько седых волосков? Мой любимый муж, стойко выдержав все от начала и до конца. Это героизм тысячного уровня, спасибо тебе бесконечное! Люблю❤", – резюмировала Саша Савельева.
Многие звезды шоу-бизнеса поздравили артистку в комментариях. Первой откликнулась экс-солистка группы "Фабрика" Сати Казанова: "Сашуня! Родная! Поздравляю вашу семью от всего сердца! 💝 Пусть здоровым и счастливым будет малыш 🙏💝", – отметила вокалистка.
Следующим Александру Савельеву поздравлял Дима Билан. "Поздравляю с началом новой и счастливой жизни !!!!! Будьте счастливы и здоровы❤️😍☺️👏🏼" – написал артист. "Поздравляю с этим счастьем! 🙏🏻❤️", – коротко написала Кристина Орбакайте. Пожелали счастье Александре Савельевой и ее малышу также: Анфиса Чехова, Денис Клявер, Юля Паршута, Оскар Кучера, Наталья Рудова и многие другие.
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