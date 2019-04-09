"Опасно передвигаться": помощник рассказал о состоянии травмированного Жванецкого
Пресс-секретарь знаменитости Олег Ташкевич рассказал, что 85–летний артист сейчас идет на поправку. Врачи пристально следят за здоровьем Михаила Жванецкого.
Сатирик получил травму две недели назад. Во время прогулки писатель поскользнулся на льду и упал на левую руку. Медики диагностировали перелом.
Из-за травмы Михаил Жванецкий вынужден скорректировать график выступлений. Концерты пришлось перенести минимум на месяц.
"Для него опасно передвигаться, потому что был перелом и была операция. Было смещение. Поэтому трапы самолетов, лестницы и переодевания – это сложнейший процесс. Еще боль не прошла", – цитирует Ташкевича Пятый канал.
Напомним, 6 марта писатель отметил 85-летний юбилей. Не смотря на почтенный возраст Михаил Жванецкий до сих пор радует поклонников концертами.
Артист отметил, что с годами его истории становятся все мрачнее. Время от времени его посещают мысли о смерти.
"Возраст такой, что приходят иногда такие мысли. Но я о ней думаю немного и нечасто. В основном, когда заболею и приходится обращаться к врачу", – сказал сатирик в одном из интервью.
Меж тем артист доволен, что у него по-прежнему благодарные зрители. Полные залы на выступлениях исцеляющие действуют на звезду. Михаил Жванецкий уверен, что аудитория – это главное, что он заслужил к 85 годам. "Причем она везде хорошая: умная, слушающая, слышащая, понимающая", – делился он.
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