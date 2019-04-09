"Запретить отправлять повторно": Лазареву нанесли новый удар перед "Евровидением"
Несмотря на то что Сергей Лазарев сегодня является "одним из самых талантливых артистов на эстраде", модель выступила против решения отправить музыканта в Израиль. "Я бы вообще ввела правило, запрещающее повторно отправлять одного и того же участника на конкурс", – написала Алена Водонаева.
По мнению телеведущей, певец хочет повторить успех Димы Билана, который дважды представлял страну на состязании: в 2006 и 2008 году. Во второй раз он принес победу России. "Необходимо, чтобы артист вызвал эмоции, чтобы за ним было интересно наблюдать на сцене. С этой задачей в 2008 году Билан справился идеально", – продолжила блогер.
У Сергея Лазарева действительно есть большие шансы на победу. Однако решение отправить его на конкурс повторно похоже на "потакание амбициям". Модель заявила, что музыкант должен был уступить дорогу новым именам. В качестве достойных претендентов она назвала Манижу и Егора Крида.
Блогер рассказала, что конкурс "Евровидение" дает возможность "продемонстрировать уровень отечественного шоу-бизнеса на Западе". Кроме того, именно на этом песенном состязании может родиться новая суперзвезда. Так произошло с выпускницей "Фабрики звезд" Полиной Гагариной в 2015 году, когда она в одночасье превратилась в поп-звезду.
Алена Водонаева добавила, что в Европу следует отправлять по-настоящему талантливых людей, которые смогут достойно выступить. Она считает недопустимым давить на жалость соперников, как это уже было в истории конкурса, передает "7Дней".
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