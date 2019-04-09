"Все проходит": Виторган страдает из-за ушедшей любви
Несколько часов назад Максим Виторган разместил в Stories фотографию дивана, который использовали на сцене в спектакле Филиппа Григорьяна "Женитьба". "Диван из спектакля "Женитьба" теперь в курилке Театра наций. Все проходит", – написал артист.
В той постановке он играл с Ксенией Собчак. Репортеры предположили, что актер никак не может смириться с уходом близкого человека. "Максим Виторган все переживает о потерянной любви. В "Женитьбе" они с Ксенией как раз играли", – сообщил Telegram-канал "Только никому".
Ранее "Дни.ру" писали о том, что актера заметили обнимающимся с актрисой Дарьей Екамасовой. Совместную фотографию Максим Виторган позднее разместил на странице в Instagram.
В подписи к посту артист назвал коллегу прекрасной женщиной и добавил, что она хочет работать в театре и ищет режиссера. Многие пользователи отметили, что они прекрасно смотрятся вместе, и порекомендовали Максиму Виторгану внимательнее присмотреться к коллеге.
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