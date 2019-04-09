Бесстыдной Хилькевич врезали за танец дочери под матерную песню

Видеозапись, на которой актриса Анна Хилькевич танцует с дочерью Арианой под нецензурную песню, возмутил многих пользователей. Популярный блогер Лена Миро отреагировала на скандальный ролик.

Несколько дней назад в социальных сетях появилось видео, на котором Анна Хилькевич танцует со старшей наследницей под трек Skibidi группы Little Big. Звезда сериала "Универ" отметила, что новая песня нравится как взрослым, так и детям. Она с иронией назвала свою дочь дэнс-машиной. "В мать пошла", – заявила артистка.

Большинство подписчиков с неодобрением отнеслись к тому, что актриса показывает детям провокационные клипы. Пользователи призывали женщину задуматься о том, кто вырастет из детей, которые смотрят клипы, где "главный герой идет совокупляться с подружкой, по пути выпивает и орет что-то матом".

Блогер Лена Миро не понимает замечания критиков. Она напомнила, что у самой Анны Хилькевич весьма скандальная репутация. Ее путь начался с сериала "Бархива", на съемки которого актриса попала благодаря роману с директором по объектам. После этого знаменитость снялась в "Универе", где ее заметил будущий супруг, бизнесмен Артур Волков.

По мнению Лены, артистка с подобным жизненным опытом не может сеять разумное, доброе, вечное. "А вы чего ждали? Что девушка с ТНТ воспитает Марию Кюри? Ну что вы в самом-то деле! Мама просто передает свои навыки дочкам. Сама что умеет, тем и делится со своими детьми", – продолжила она. Миро добавила, что в будущем Анна Хилькевич может легко отправить свою дочь на шоу "Дом-2".