Звезда "Игры престолов" показала первое фото после инсульта

Британская актриса Эмилия Кларк перенесла инсульт в возрасте 24 лет. Звезда "Игры престолов" впервые показала фотографии, сделанные во время восстановления после тяжелой болезни.

В беседе с журналистами CBS Sunday Morning актриса рассказала, что пережила два кровоизлияния в мозг во время съемок фэнтезийного сериала. Она отметила, что две трети пациентов с таким диагнозом умирают.

По словам Эмилии Кларк, в первый раз ей было больно и тяжело, но когда болезнь вновь одолела ее, стало еще сложнее сохранять присутствие духа. Во время лечения девушка часто доходила до отчаяния. Иногда актриса даже могла потерять память.

"В худшие моменты я хотела отключиться. Я попросила медперсонал позволить мне умереть. Моя работа, все мои мечты о том, какой будет моя жизнь, были сосредоточены на общении. Без этого я была потеряна", – цитирует артистку телеканал "360".

Во время эфира 32-летняя звезда сериала "Игра престолов" показала несколько фотографий из палаты. На одном из снимков можно увидеть, что к ее голове подключен катетер для вывода жидкости, а на другом – что к груди присоединены электроды, уточняет Пятый канал.

О произошедшем Эмилия Кларк решила рассказать спустя много лет. Во время работы над проектом артистка была слишком занята, что делиться подробностями о здоровье с поклонниками.

Напомним, что британская актриса исполнила роль Дейнерис Таргариен в сериале "Игра престолов". Премьера восьмого сезона состоится 14 апреля 2019 года.

