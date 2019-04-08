Борисов влез в грязные разборки родственников звезды "Семнадцати мгновений весны"

0
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

Началова в гробу выглядит сказочной принцессой
Не Юлия и не Началова: документы певицы удивили народ
"Он надо мной издевался": Пугачева объяснила причину развода
Тяжелобольной Ваенге стало хуже
Смирившаяся Рудковская отошлет подальше сына-гея
партнеры
Понедельник 8 апреля
Лента новостей
17:01
Качество, а не соревнование: Володин призвал повысить эффективность госзакупок
16:26
Жена оскалилась после пинка Мамаеву
16:18
Лидер A’STUDIO начинает поиск талантливых молодых музыкантов
16:12
Сделано заявление о переговорах Путина и Зеленского
16:08
"ЕР" поддержала масштабную акцию "Зарядка со звездой"
14:51
Лукашенко проболтался о победителе выборов на Украине
14:29
Вскрылись шокирующие данные о жене Порошенко
14:25
В Подольске легковушка протаранила скорую (видео)
14:25
Панайотов рассказал о рождении сына
14:07
По просьбам жителей в Солнцево построят детсад и спорткомплекс
14:03
Актриса Поплавская лишила молодого мужа детей
14:01
Своенравная Меган Маркл подложила свинью Елизавете II
13:49
Сын Седоковой ест собачий корм и играет ногами на пианино
13:42
Крымский мост опустел после объявления о серьезных проблемах
13:31
Сын категорически отказался от денег Валерии
13:23
Назван убивающий рак продукт
13:06
Хилькевич учит дочь матерным песням
13:00
В Таиланде наркодилер изнасиловал и свернул шею туристке за отказ познакомиться
12:48
"Вы беременны?": Лорак с округлившимся животом вызвала переполох
12:33
Опомнившаяся Бледанс приехала к старшему сыну
12:18
Успенская без юбки показала роскошные ноги
12:18
Серебренников отпущен из-под ареста
12:17
Туктамышева показала фото с медведем-стриптизером
12:16
Главные трудности Великого поста
12:04
Мать известного спортсмена срочно госпитализирована
11:54
Внебрачный красавец-сын появился у гроба Булдакова
11:49
Лопырева восхитила снимком за день до родов
11:35
Выпускница Высшей партийной школы "ЕР" стала депутатом
11:25
Забытый Булдаков страдал от одиночества
11:14
В Москве назвали самые яркие достижения звезд
11:14
"Роковые женщины, как правило, плохо заканчивают": Виторган прервал молчание о Собчак
11:05
Пострадавших в "китовой тюрьме" животных решили отпустить на волю (видео)
10:49
Наркотики: шокирующее заявление после анализов Зеленского
10:46
Цекало откровенно рассказал о молодой жене
10:41
"На мужчин у меня моратория нет": кокетливое признание Брежневой
10:36
Народная артистка экстренно госпитализирована в Москве
10:24
Болтливая подруга раскрыла пол ребенка Маркл
10:19
Не стало бывшего члена ЦИК России Василия Лихачева
10:10
Кудрявцева жестко объявила о разводе
09:57
Звезду "Дома-2" избили в родном городе
09:44
Разведенку Джоли застукали с известным актером
09:40
Пять большегрузов столкнулись на МКАД
09:12
Переломанная Ивлеева пополнила "инвалидную команду" Билана
08:55
Юбилейный концерт Пугачевой всплыл в Сети
08:30
"Отвратительна": Собчак лишили звания санитара
08:02
Онкобольной Песков предчувствовал надвигающуюся беду
07:59
Правда-матка вышла боком для Карауловой
06:30
Осмелевший Лукашенко бросил дерзкий вызов Путину
06:05
Обидевшая украинцев топ-модель обнажилась после скандала
04:05
Врачи назвали четыре способа продлить жизнь
02:10
Перекроившая себя звезда шоу "Дом-2" похудела до анорексии
00:31
"Достает всех вокруг": коллеги сторонятся эксцентричную Малышеву
22:09
Самбурская бежит из страны после расставания с возлюбленным
21:45
Советские актеры представили одежду молодых российских дизайнеров
20:24
36-летняя Сати Казанова заговорила о беременности
17:56
"Готов на кровавые провокации": Раскрыт нехитрый план Порошенко
17:14
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 7 апреля 2019 года
17:01
Гороскоп на неделю
16:56
"Какого-то бомжа раздел": облаченный в рванье Нагиев бродит по улицам
16:49
Кудрявцева сбежала с вечеринки Пригожина
16:42
Володин предостерег от вмешательства в дела других стран
16:13
Володин призвал парламенты обеспечить цифровой суверенитет стран
15:57
Сын Рудковской и Плющенко оказался в центре скандала
15:53
Доевшая котлеты Волочкова взобралась на натужившегося Малахова
14:54
"Сдать Западу!": Зеленский пообещал безжалостно расправиться с Порошенко
14:51
Скончалась вдова актера Валерия Золотухина
14:29
Тодоренко показала "топаловские пятки"
14:04
Взбешенная Тарасова грубо послала известного спортсмена
13:29
Получилось умопомрачительно: Садальский влез в грязные разборки Собчак и Волочковой
12:57
Поющий дифирамбы Малахов жестко подставил Зеленского
12:54
Володин пригласил вьетнамских законодателей за полярный круг
12:33
Парламенты России и Ирана укрепляют отношения двух стран
12:28
Пьяницу Порошенко уличили в подделке тестов
11:41
"Я бы не смогла пережить": 47-летняя Заворотнюк откровенно о третьих родах
11:22
Смерть близких и новая беременность: Кудрявцева раскрыла тайны
11:04
Володин пригласил главу турецкого парламента в Москву
10:51
"Рюмку водки перед выступлением": Салтыкова рассказала о своей слабости
10:35
Народ молится о выздоровлении внезапно слегшего Леонтьева
07:40
Объявлено о страшной зависимости постаревшего Лукашенко
06:37
"Позор семьи": Боярской крепко досталось после громкого заявления отца
04:25
Ротару поразила внешним видом после тяжелой болезни
01:19
"Не хранил ей верность": Пугачевой нанесли серьезный удар
23:14
Почему униженная жена Башарова терпела избиения
22:17
Россия и Казахстан укрепляют межпарламентское сотрудничество
20:10
49-летняя красотка разрушила брак самого богатого человека в мире
19:30
Володин: Эмир Катара поддержал Россию на Ближнем Востоке
18:30
Родители взорвались из-за грязного пиара на смерти Началовой
17:42
Вскрылась баснословная стоимость коттеджа Заворотнюк
17:07
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 6 апреля 2019 года
16:19
Есть угроза взрыва: в Подмосковье обнаружили бомбу
15:37
У Пугачевой меньше: Лолита рассекретила размер своей пенсии
14:47
Под Москвой 40 человек устроили жестокую драку
14:05
"Я сильно сопротивлялась": Утяшева высказалась о конфликте с матерью
13:56
"Мы еще повоюем": скандальный актер обратился к юбилярше Бледанс
13:34
Эксперты поддержали инициативу Володина об изменениях в Конституцию
13:22
"Прическа рухнула": Валерия проговорилась о бурной ночи с мужем
13:07
Знаменитый боксер умер после продолжительной болезни
12:32
"Ух, что сегодня ждет Лешу!": Ковальчук возбудила постельным фото
12:28
Володин: Дума может участвовать в формировании правительства
12:00
Рудковская в дерзком мини произвела фурор
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

49-летняя красотка разрушила брак самого богатого человека в мире
Онкобольной Песков предчувствовал надвигающуюся беду
"Достает всех вокруг": коллеги сторонятся эксцентричную Малышеву
Обидевшая украинцев топ-модель обнажилась после скандала
Почему униженная жена Башарова терпела избиения
Вскрылась баснословная стоимость коттеджа Заворотнюк
Шоу-бизнес

Борисов влез в грязные разборки родственников звезды "Семнадцати мгновений весны"

Дмитрий Борисов. Фото: пресс-служба Первого канала
Звезда фильма "Семнадцать мгновений весны" Николай Прокопович скончался 14 лет назад, оставив после себя большую московскую квартиру примерной стоимостью два миллиона долларов. В ней сейчас проживает его вдова - актриса Инга Задорожная. Съемочная группа ток-шоу "Пусть говорят" Первого канала побывала в гостях у супруги звезды.
прочитано 462 раза

Инга Трофимовна рассказала, что ее сын Константин редко заходит в гости. Боле того, по словам престарелой артистки, наследник издевается над ней: отбирает у нее деньги, украл паспорт, вытащил сим-карту из телефона, забрал сберкнижки и переправил телефонные номера знакомых в ее блокноте.

ПО ТЕМЕ

Родные делят шикарное наследство Булдакова

Бывшие мужья делят наследство Началовой

Ток-шоу "Пусть говорят"

Сюжеты Ток-шоу "Пусть говорят"

Дмитрий Дмитриевич Борисов

Дмитрий Дмитриевич Борисов Телеведущий

Задорожная добавила, что ее мальчик родился с диагнозом гидроцефалия – водянка мозга. Они бросили все силы на лечение наследника, показывали самым лучшим врачам. Константина с детства от всего оберегали, очень баловали, все делали за него. Даже в медицинский институт Прокоповича-младшего устроили без экзаменов. Инга Трофимовна считает, что сейчас она пожинает плоды своего воспитания.

"Он хочет, чтобы я ушла поскорее. Он считает, что уже засиделась. Все-таки 83 года", – рассказала она корреспондентам.

Константин Прокопович появился уже в студии "Пусть говорят". "Мама больна. Она считает меня врагом номер один", – заявил он с порога.

Мужчина поведал, что мать всегда была властной, никогда им не интересовалась и сейчас вдет себя эгоистично. Прокопович-младший затаил злобу на родительницу, так как та разрушила его первый брак, а нынешнюю его жену из Ростова она называет охотницей за московской квартирой.

Более того, Константин опасается, что родительница перепишет имущество на черных риелторов. По его мнению, Инга Трофимовна давно выжила из ума.

Ведущий "Пусть говорят" Дмитрий Борисов и присутствующие в студии эксперты попытались убедить Прокоповича-младшего наладить общения с родительницей: пожилая женщина нуждается в уходе, ее дом зарос грязью. Меж тем Константин наотрез отказался идти навстречу матери.

Автор: Руслана Алексеева8 апреля 2019, 17:45

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Предатель Саакашвили вонзил нож в спину Порошенко
Перепуганный Порошенко врезал униженной Тимошенко
Объявлено о тайной связи Порошенко с Меланьей Трамп
Трамп взял за горло рвущегося к власти Зеленского

Шоу-бизнес

Борисов влез в грязные разборки родственников звезды "Семнадцати мгновений весны"
Топурия помирилась с Гуфом
"Закопали в щебенку": подробности зверского убийства ужаснули Корчевникова
Булдаков заставил молодую прелестницу снять обручальное кольцо

Проишествия

Доигрался: у москвича-ловеласа нашли в заднем проходе утеплитель
На Василия Уткина совершено дерзкое нападение
Малышева спасла беззащитных животных от живодера
Отрезала сыну ухо: жуткие подробности нападения матери на собственного ребенка

Lifestyle

Искали 16 лет: раскрыта главная тайна мультсериала "Ну, погоди!"
Группа Rammstein произвела фурор первым за семь лет клипом
Нетребко изменилась до неузнаваемости
Резкое ухудшение: в Москве срочно госпитализировали Гафта
Шоу-бизнес

Юбилейный концерт Пугачевой всплыл в Сети

Примадонна приготовила грандиозное шоу
Шоу-бизнес

Правда-матка вышла боком для Карауловой

Певица решила впредь держать язык за зубами
Шоу-бизнес

Панайотов рассказал о рождении сына

Иметь наследника всегда было мечтой артиста
Культура

Народная артистка экстренно госпитализирована в Москве

Спектакли с участием актрисы перенесли

Гороскоп

Онкобольной Песков предчувствовал надвигающуюся беду
"Достает всех вокруг": коллеги сторонятся эксцентричную Малышеву
Гороскоп на неделю
Совет на выходные

Фоторепортажи

Успенская без юбки показала роскошные ноги
Обидевшая украинцев топ-модель обнажилась после скандала
49-летняя красотка разрушила брак самого богатого человека в мире
Двойник Маркл показала роскошные формы

Спорт

Взбешенная Тарасова грубо послала известного спортсмена
Медведева проболталась о новой работе
Кокорина и Мамаева пообещали посадить надолго
Оголившуюся Туктамышеву разнесли за стриптиз

Регионы

Спалила "ведьму-свекровку": вскрылся жуткий мотив поджога квартиры сибирячки
Названы неожиданные версии взрыва в питерской академии
"Вы все подохнете": терапевт из Балашихи облаяла коллег на глазах пациентов
Уродующая женщин хирург-мясник задержана в Краснодаре

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru