Борисов влез в грязные разборки родственников звезды "Семнадцати мгновений весны"

Звезда фильма "Семнадцать мгновений весны" Николай Прокопович скончался 14 лет назад, оставив после себя большую московскую квартиру примерной стоимостью два миллиона долларов. В ней сейчас проживает его вдова - актриса Инга Задорожная. Съемочная группа ток-шоу "Пусть говорят" Первого канала побывала в гостях у супруги звезды.

Инга Трофимовна рассказала, что ее сын Константин редко заходит в гости. Боле того, по словам престарелой артистки, наследник издевается над ней: отбирает у нее деньги, украл паспорт, вытащил сим-карту из телефона, забрал сберкнижки и переправил телефонные номера знакомых в ее блокноте.

Задорожная добавила, что ее мальчик родился с диагнозом гидроцефалия – водянка мозга. Они бросили все силы на лечение наследника, показывали самым лучшим врачам. Константина с детства от всего оберегали, очень баловали, все делали за него. Даже в медицинский институт Прокоповича-младшего устроили без экзаменов. Инга Трофимовна считает, что сейчас она пожинает плоды своего воспитания.

"Он хочет, чтобы я ушла поскорее. Он считает, что уже засиделась. Все-таки 83 года", – рассказала она корреспондентам.

Константин Прокопович появился уже в студии "Пусть говорят". "Мама больна. Она считает меня врагом номер один", – заявил он с порога.

Мужчина поведал, что мать всегда была властной, никогда им не интересовалась и сейчас вдет себя эгоистично. Прокопович-младший затаил злобу на родительницу, так как та разрушила его первый брак, а нынешнюю его жену из Ростова она называет охотницей за московской квартирой.

Более того, Константин опасается, что родительница перепишет имущество на черных риелторов. По его мнению, Инга Трофимовна давно выжила из ума.

Ведущий "Пусть говорят" Дмитрий Борисов и присутствующие в студии эксперты попытались убедить Прокоповича-младшего наладить общения с родительницей: пожилая женщина нуждается в уходе, ее дом зарос грязью. Меж тем Константин наотрез отказался идти навстречу матери.