Избили и выпотрошили: обобранная до нитки Волочкова заявила о дерзком ограблении

Андрей Малахов побывал в роскошном особняке бывшей примы Большого театра. Анастасия Волочкова радушно принимала у себя съемочную группу программы "Прямой эфир" телеканала "Россия 1".

Танцовщица устроила шоумену небольшую экскурсию по дому, а после, удобно устроившись в гостиной, рассказала о наболевшем. Анастасия Волочкова поведала, что судится с бывшим гражданским мужем – бизнесменом Игорем Вдовиным. Экс-возлюбленный задолжал ей три миллиона долларов, которые брал на развитие собственного предприятия.

Артистка отметила, что отец ее единственной дочери много лет кормит ее завтраками, обещая отдать деньги. Более того, по словам Вилочковой, Вдовин и не планировал возвращать средства.

Еще пять лет назад, когда супруги вместе снимали дом в Лианозово, Анастасия попыталась мирно договориться с тогда еще любимым избранником. "А он мне говорит: "Я тебе ничего не должен". Начались скандалы. Я ему все время говорила: "Игорь, ты не думай, что я такая идиотка, у меня в сейфе сложены и векселя, и твои расписки и вся твоя эта писанина", - вспомнила Анастасия Волочкова в ток-шоу "Прямой эфир".

Балерина отметила, что сразу после того разговора в их коттедже произошло ограбление, которое показалось очень подозрительным. В ее отсутствие негодяи вошли в дом, избили и связали домработницу.

По странному стечению обстоятельств злоумышленники интересовались только сейфами, в которых лежали документы. Маленький открыли и выпотрошили, а второй – большой, погрузили в авто и увезли. Волочкова отмечает, что код от малого хранилища знали только два человека: она и Игорь.

Анастасия уверена, что преступники действовали по наводке Вдовина: они хорошо ориентировались в доме и явно знали шифр. "Слава богу у меня остались копии расписок", – отметила Волочкова.

Тогда знаменитость написала заявление в правоохранительные органы. Основным подозреваемым по делу проходил Игорь Вдовин. Параллельно следствие взялось за поиск трех миллионов долларов, которые гражданский муж забрал у Волочковой. По словам Анастасии, Игорь Вдовин через мошенническую схему вывел ее капиталы в оффшор на Кипре.

Тогда бизнесмену удалось уговорить балерину забрать заявление. Вдовин клялся, что вернет деньги, давил на жалость. Анастасия Волочкова не хотела, чтобы отец ее дочери попал в тюрьму. Она уступила избраннику. Дело закрыли.

С тех пор, как говорит танцовщица, прошло пять лет, а воз и ныне там. Теперь обобранная артистка опять намерена судиться с возлюбленным.

"У меня нет больше сил это терпеть. Этот человек – Вдовин – это исчадье ада. Ему бумерангом вернется все. Ему и его родне, вот я этого хочу. Даже если деньги не вернет – сядет в тюрьму. Он должен быть наказан", – сказала Анастасия Волочкова в интервью Андрею Малахову.