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Шоу-бизнес

Избили и выпотрошили: обобранная до нитки Волочкова заявила о дерзком ограблении

Анастасия Волочкова. Фото: www.globallookpress.com
Андрей Малахов побывал в роскошном особняке бывшей примы Большого театра. Анастасия Волочкова радушно принимала у себя съемочную группу программы "Прямой эфир" телеканала "Россия 1".
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Танцовщица устроила шоумену небольшую экскурсию по дому, а после, удобно устроившись в гостиной, рассказала о наболевшем. Анастасия Волочкова поведала, что судится с бывшим гражданским мужем – бизнесменом Игорем Вдовиным. Экс-возлюбленный задолжал ей три миллиона долларов, которые брал на развитие собственного предприятия.

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Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

Артистка отметила, что отец ее единственной дочери много лет кормит ее завтраками, обещая отдать деньги. Более того, по словам Вилочковой, Вдовин и не планировал возвращать средства.

Еще пять лет назад, когда супруги вместе снимали дом в Лианозово, Анастасия попыталась мирно договориться с тогда еще любимым избранником. "А он мне говорит: "Я тебе ничего не должен". Начались скандалы. Я ему все время говорила: "Игорь, ты не думай, что я такая идиотка, у меня в сейфе сложены и векселя, и твои расписки и вся твоя эта писанина", - вспомнила Анастасия Волочкова в ток-шоу "Прямой эфир".

Балерина отметила, что сразу после того разговора в их коттедже произошло ограбление, которое показалось очень подозрительным. В ее отсутствие негодяи вошли в дом, избили и связали домработницу.

По странному стечению обстоятельств злоумышленники интересовались только сейфами, в которых лежали документы. Маленький открыли и выпотрошили, а второй – большой, погрузили в авто и увезли. Волочкова отмечает, что код от малого хранилища знали только два человека: она и Игорь.

Анастасия уверена, что преступники действовали по наводке Вдовина: они хорошо ориентировались в доме и явно знали шифр. "Слава богу у меня остались копии расписок", – отметила Волочкова.

Тогда знаменитость написала заявление в правоохранительные органы. Основным подозреваемым по делу проходил Игорь Вдовин. Параллельно следствие взялось за поиск трех миллионов долларов, которые гражданский муж забрал у Волочковой. По словам Анастасии, Игорь Вдовин через мошенническую схему вывел ее капиталы в оффшор на Кипре.

Тогда бизнесмену удалось уговорить балерину забрать заявление. Вдовин клялся, что вернет деньги, давил на жалость. Анастасия Волочкова не хотела, чтобы отец ее дочери попал в тюрьму. Она уступила избраннику. Дело закрыли.

С тех пор, как говорит танцовщица, прошло пять лет, а воз и ныне там. Теперь обобранная артистка опять намерена судиться с возлюбленным.

"У меня нет больше сил это терпеть. Этот человек – Вдовин – это исчадье ада. Ему бумерангом вернется все. Ему и его родне, вот я этого хочу. Даже если деньги не вернет – сядет в тюрьму. Он должен быть наказан", – сказала Анастасия Волочкова в интервью Андрею Малахову.

Автор: Руслана Алексеева8 апреля 2019, 19:54
ФОТОРЕПОРТАЖ

Волочкова в расстегнутой блузке пришла на премьеру

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