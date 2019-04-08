Избили и выпотрошили: обобранная до нитки Волочкова заявила о дерзком ограблении
Танцовщица устроила шоумену небольшую экскурсию по дому, а после, удобно устроившись в гостиной, рассказала о наболевшем. Анастасия Волочкова поведала, что судится с бывшим гражданским мужем – бизнесменом Игорем Вдовиным. Экс-возлюбленный задолжал ей три миллиона долларов, которые брал на развитие собственного предприятия.
Артистка отметила, что отец ее единственной дочери много лет кормит ее завтраками, обещая отдать деньги. Более того, по словам Вилочковой, Вдовин и не планировал возвращать средства.
Еще пять лет назад, когда супруги вместе снимали дом в Лианозово, Анастасия попыталась мирно договориться с тогда еще любимым избранником. "А он мне говорит: "Я тебе ничего не должен". Начались скандалы. Я ему все время говорила: "Игорь, ты не думай, что я такая идиотка, у меня в сейфе сложены и векселя, и твои расписки и вся твоя эта писанина", - вспомнила Анастасия Волочкова в ток-шоу "Прямой эфир".
Балерина отметила, что сразу после того разговора в их коттедже произошло ограбление, которое показалось очень подозрительным. В ее отсутствие негодяи вошли в дом, избили и связали домработницу.
По странному стечению обстоятельств злоумышленники интересовались только сейфами, в которых лежали документы. Маленький открыли и выпотрошили, а второй – большой, погрузили в авто и увезли. Волочкова отмечает, что код от малого хранилища знали только два человека: она и Игорь.
Анастасия уверена, что преступники действовали по наводке Вдовина: они хорошо ориентировались в доме и явно знали шифр. "Слава богу у меня остались копии расписок", – отметила Волочкова.
Тогда знаменитость написала заявление в правоохранительные органы. Основным подозреваемым по делу проходил Игорь Вдовин. Параллельно следствие взялось за поиск трех миллионов долларов, которые гражданский муж забрал у Волочковой. По словам Анастасии, Игорь Вдовин через мошенническую схему вывел ее капиталы в оффшор на Кипре.
Тогда бизнесмену удалось уговорить балерину забрать заявление. Вдовин клялся, что вернет деньги, давил на жалость. Анастасия Волочкова не хотела, чтобы отец ее дочери попал в тюрьму. Она уступила избраннику. Дело закрыли.
С тех пор, как говорит танцовщица, прошло пять лет, а воз и ныне там. Теперь обобранная артистка опять намерена судиться с возлюбленным.
"У меня нет больше сил это терпеть. Этот человек – Вдовин – это исчадье ада. Ему бумерангом вернется все. Ему и его родне, вот я этого хочу. Даже если деньги не вернет – сядет в тюрьму. Он должен быть наказан", – сказала Анастасия Волочкова в интервью Андрею Малахову.
Примадонна приготовила грандиозное шоу
Певица решила впредь держать язык за зубами
Откровенное интервью актера
Красавица сделала заявление у гроба
Популярные темы форума
Почему работадатель в России берёт на работу ,не свой народ,прописан по району,а чужих имигрантов,кто дал им такое право,кинуть своё население и спокойно наживаться,а люди массово ходят без работы в России
Квартира Началовой Юлии
Муж изменил с другом
Кремль только что узнал,что у 80% россиян,нет денег на обувь!Читайте новости !!!
Как люди находят друг друга на всю жизнь?..
Почему я такая дура?
Кто, что думает о Водолеях и Овнах?
Почему Филип Киркоров копирует и перепевает чужие иностранные песни,что за бред?Самый умный ,что-ли?
Трахаю замужнюю
Изнасилование
Божена Рынска ,как вы думаете это она довела мужа Малашенка
Я однолюб, никого больше не полюблю
Он изменил мне со страшной бабой
Мне очень скучно!
Админ уберите тему о девах! Сколько можно их ругать? Надоело.
Пропал кот
Как вы смотрите на работников такси?Качество вообще нет!Учились не известно где,и говорят,что светофор они увидели впервые ,понаехали из аулов работать ,и получает трафик московский.
Почему наши работадатели берут на работу в такси чужих,которые выросли в деревне,и не видели светофора?
Мало быть богатой, красивой, чтобы быть счастливой?
Два кило картошки
Изменяю жене с лучшим другом, и он своей со мной! Что делать, так дальше нельзя!
Секс за шаурму. Как оформить юридически?
<цензура>
Крик души
эмигранты приезжает сюда бегать за деньгами,а не работать,охотятся как тигры на клиента,и кто это позволил?Виделите,у нас свинский менталитет,мы же не зарабатываем в сао
Где тема как найти свое счастье одиноким? Верните!
кефирная диета на 7 дней
ВСД как приговор или хождение по мукам
что нравиться девушкам
Если женщина повышает голос на мужчину