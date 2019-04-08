Закодированная Волочкова в ужасе бежит от порчи

Анастасия Волочкова нашла способ защититься от проклятий. Секретный код от порчи написан прямо на спине балерины.

Красота и успехи Анастасии Волочковой с самой юности не давали покоя ее недоброжелателям. Еще в балетном училище завистники портили ее пуанты и концертные наряды. Чем более значительны становились достижения балерины, тем чаще она сталкивалась с подобными нападками.

"Прощать красоту и успех в нашей стране не привыкли! Я прекрасно понимаю, что далеко не у всех вызываю положительные эмоции. Вокруг меня много негатива, но я на него научилась не обращать внимания. У меня есть более важные дела – я даю благотворительные концерты", – рассказала балерина.

По словам Анастасии Волочковой, несколько лет назад она встретилась с ясновидящей Ариной, которая работала с Николаем Басковым. Ведунья сообщила балерине, что на ней страшная порча. Однако тогда эти слова не впечатлили звезду. И снимать порчу Волочкова отказалась – тем более, что ясновидящая запросила круглую сумму за свои услуги.

Теперь звезда почти не беспокоится: она нашла способ защититься от негатива. Помощь Анастасия Волочкова получила в Таиланде. Ей рассказали про уникального монаха, который помогает многим известным людям. Балерина, не долго думая, отправилась к провидцу, который предложил Волочковой защитить себя с помощью специального кода. Теперь на спине балерины красуется защитный рисунок – такой же, как у Анджелины Джоли, пишет "Собеседник".