Своенравная Меган Маркл подложила свинью Елизавете II

Герцогиня Сассекская приготовила новый удар для британского монарха. Меган Маркл отказалась от услуг акушеров, которых ей посоветовала Елизавета II.

Бывшая актриса собрала собственную команду специалистов, которые будет принимать роды. Из группы медиков она исключила всех докторов-мужчин. "Меган Маркл сказала, что не хочет видеть мужчин в костюмах. Она настояла на том, чтобы во время родов рядом с ней была ее команда. Решение герцогини стало удивлением для многих", – рассказал источник, близкий к монаршей семье.

Другой источник добавил, что королевские доктора являются лучшими из лучших. Акушеры Алан Фартинг и Гай Турпе-Бестон помогали герцогине Кембриджской во время родов. Несмотря на то что бывшая актриса отстранила их от родов, врачи будут присутствовать во время появления на свет первенца. В случае беды они смогут взять ситуацию в свои руки.

Близкий друг герцогини Сассекской поддержал ее решение. "Прежде всего это ее роды, ее ребенок, и она может делать все, что считает правильным. Как вообще можно осуждать ее за такое?" – цитирует мужчину издание Daily Mail.

Ранее стало известно о том, что супруга принца Гарри нарушила еще одну королевскую традицию. Меган Маркл отказалась рожать ребенка в Lindo Wing в госпитале Святой Марии, где появились на свет наследники принцессы Дианы и Кейт Миддлтон. Вместо этого она выбрала тихую больницу, которая находится недалеко от ее дома в Виндзоре.