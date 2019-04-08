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Шоу-бизнес

Своенравная Меган Маркл подложила свинью Елизавете II

Меган Маркл и Елизавета II. Фото: www.globallookpress.com
Герцогиня Сассекская приготовила новый удар для британского монарха. Меган Маркл отказалась от услуг акушеров, которых ей посоветовала Елизавета II.
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Бывшая актриса собрала собственную команду специалистов, которые будет принимать роды. Из группы медиков она исключила всех докторов-мужчин. "Меган Маркл сказала, что не хочет видеть мужчин в костюмах. Она настояла на том, чтобы во время родов рядом с ней была ее команда. Решение герцогини стало удивлением для многих", – рассказал источник, близкий к монаршей семье. 

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Меган Маркл актриса

Другой источник добавил, что королевские доктора являются лучшими из лучших. Акушеры Алан Фартинг и Гай Турпе-Бестон помогали герцогине Кембриджской во время родов. Несмотря на то что бывшая актриса отстранила их от родов, врачи будут присутствовать во время появления на свет первенца. В случае беды они смогут взять ситуацию в свои руки. 

Близкий друг герцогини Сассекской поддержал ее решение. "Прежде всего это ее роды, ее ребенок, и она может делать все, что считает правильным. Как вообще можно осуждать ее за такое?" – цитирует мужчину издание Daily Mail.

Ранее стало известно о том, что супруга принца Гарри нарушила еще одну королевскую традицию. Меган Маркл отказалась рожать ребенка в Lindo Wing в госпитале Святой Марии, где появились на свет наследники принцессы Дианы и Кейт Миддлтон. Вместо этого она выбрала тихую больницу, которая находится недалеко от ее дома в Виндзоре.

Автор: Полина Крылова8 апреля 2019, 14:01
ФОТОРЕПОРТАЖ

Кто посетил тайную вечеринку в честь ребенка Меган Маркл

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