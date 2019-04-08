Своенравная Меган Маркл подложила свинью Елизавете II
Бывшая актриса собрала собственную команду специалистов, которые будет принимать роды. Из группы медиков она исключила всех докторов-мужчин. "Меган Маркл сказала, что не хочет видеть мужчин в костюмах. Она настояла на том, чтобы во время родов рядом с ней была ее команда. Решение герцогини стало удивлением для многих", – рассказал источник, близкий к монаршей семье.
Другой источник добавил, что королевские доктора являются лучшими из лучших. Акушеры Алан Фартинг и Гай Турпе-Бестон помогали герцогине Кембриджской во время родов. Несмотря на то что бывшая актриса отстранила их от родов, врачи будут присутствовать во время появления на свет первенца. В случае беды они смогут взять ситуацию в свои руки.
Близкий друг герцогини Сассекской поддержал ее решение. "Прежде всего это ее роды, ее ребенок, и она может делать все, что считает правильным. Как вообще можно осуждать ее за такое?" – цитирует мужчину издание Daily Mail.
Ранее стало известно о том, что супруга принца Гарри нарушила еще одну королевскую традицию. Меган Маркл отказалась рожать ребенка в Lindo Wing в госпитале Святой Марии, где появились на свет наследники принцессы Дианы и Кейт Миддлтон. Вместо этого она выбрала тихую больницу, которая находится недалеко от ее дома в Виндзоре.
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