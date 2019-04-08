Болтливая подруга раскрыла пол ребенка Маркл
Во время недавнего интервью каналу E! News спортсменку спросили о том, какой совет она бы дала будущей матери. Ответ теннисистки заинтриговал многих фанатов. Те обратили внимание, что Серена Уильямс употребила местоимение "она" по отношению к ребенку.
"Одна моя беременная подруга сказала: "Мой ребенок будет делать так!" Я посмотрела на нее и ответила: "Нет, она не будет. И ты не будешь..." Затем она попросила помочь ей советом, потому что у меня тоже когда-то были высокие ожидания", – отметила спортсменка в прямом эфире.
Теннисистка добавила, что Меган Маркл станет отличной матерью. А ее главный совет состоял в том, что нужно научиться принимать свои ошибки и с пониманием относиться к собственным недостаткам. "Иногда мы оказываем сильное давление на самих себя", – заключила она.
Теннисистка не подтвердила, что ее беременной подругой является герцогиня Сассекская. Однако известно, что бывшая актриса состоит в близких отношениях со спортсменкой. Меган Маркл даже пригласила Серену Уильямс на вечеринку, посвященную будущему малышу.
Спортсменка воспитывает с супругом, сооснователем сайта Reddit Алексисом Оганяном, маленькую дочь Олимпию. Вполне вероятно, что теннисистка могла по привычке употребить местоимение "она", уточняет издание Glamour.
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