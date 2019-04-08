"Отвратительна": Собчак лишили звания санитара
Таких "санитаров", как Ксения Собчак, в российском шоу-бизнесе хватает. Только эти "медработники" ничего не лечат– а пользуются всеми доступными доступами для поднятия своего рейтинга.
"Чтобы быть санитаром, нужно быть самой безупречной. А Собчак, как мне кажется, действительно квалифицированный и безупречный санитар от шоу-бизнеса требуется. Сначала изображает из себя блондинку в шоколаде, потом идет в президенты, затем, провалившись на выборах, ради рейтингов на YouTube, становится уже постаревшей блондинкой в шоколаде", – сказал "Дням.ру" эксперт совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.
По словам эксперта, то, как Ксения Собчак недавно поиздевалась над Анастасией Волочковой в ее собственном доме просто мерзко. Манукян напомнил, что телеведущая унижала балерину и смеялась над ней.
"А потом еще и постфактум с Глебом Пьяных все это пересматривала и ржала. Никогда не смогу понять тех, кто становится на сторону Собчак и одобряет ее деятельность. Потому что деятельность эта отвратительна", – подчеркнул Манукян.
Скандал между Ксенией Собчак и Анастасией Волочковой разразился после публикации интервью, которое телеведущая взяла у балерины. Бывшая прима обвинила журналистку в том, что она установила скрытую камеру в ее бане для того, чтобы заполучить пикантные кадры, напоминает Пятый канал.
Ранее телеведущий Артур Гаспарян назвал Ксению Собчаксанитаром шоу-бизнеса. Журналист признался, что ему очень нравится прямолинейность светской львицы. Он добавил, что очень благодарен Собчак за все ее "разоблачительные труды".
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