Почему униженная жена Башарова терпела избиения
В октябре 2014 года Екатерина Архарова была госпитализирована с переломом носа, сотрясением мозга и многочисленными ушибами. Спустя месяц актриса рассказала в эфире на федеральном канале, что тяжелые травмы нанес ей муж Марат Башаров. В марте 2015 году супруги официально оформили развод.
Вторая жена артиста попадала в больницу несколько раз. Сначала Елизавета Шевыркова обратилась к медикам с травмой носа, а через некоторое время – с повреждением руки. Однако женщина до последнего отказалась называть имя обидчика. Лишь в феврале 2019 году она раскрыла, что побои нанес ей актер. Супруги разорвали отношения в марте этого года.
Психолог Анна Завгороднева заявила, что Екатерина Архарова поступила правильно, в отличие от Елизаветы Шевырковой. Актриса сразу признала факт насилия, пока вторая супруга актера находила ему оправдания и пыталась обесценить случившееся. "Например, "ну это же пощечина всего лишь, кости целы" или "его разозлили на работе", "он просто много выпил", – приводит слова специалиста Teleprogramma.pro.
По мнению эксперта, женщине могло быть жалко мужа. Она не хотела писать заявление, потому что в боялась, что отделении он почувствует себя плохо. Еще один аргумент, оправдывающий насилие, – общие дети. Пара воспитывала наследника Марселя. Вполне вероятно, что Елизавета Шевыркова не хотела разлучать сына с отцом.
Анна Завгороднева отметила, что вторая жена до последнего тешила себя иллюзиями, что Марат Башаров изменит свое поведение. Но этого не произошло. Вместо того, чтобы давить на мужа с помощью общественного мнения, Елизавета Шевыркова должна была уйти от тирана и начать новую жизнь.
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