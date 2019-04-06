Рудковская в дерзком мини произвела фурор
В пятницу, 5 апреля, телеведущая посетила церемонию награждения "ЖАРА Music Awards – 2019". Она пришла на мероприятие, чтобы поддержать своего воспитанника – певца Диму Билана, чья песня "Молния" была представлена в одной из номинаций. Продюсер появилась на красной дорожке в коротком черном платье с открытыми плечами и обуви на высоком каблуке. Телеведущая с удовольствием позировала перед фотографами.
Видеозапись с мероприятия она разместила на странице в Instagram. По словам звезды, она хотела доказать, что является обладательницей длинных, стройных ног. "А видео сделано специально для тех, кто считает, что ноги у меня не от мамы с папой, а от специальных программ по обработке. Я не такая. Я вот такая", – обратилась телеведущая к подписчикам.
Пользователи пришли в восхищение от фигуры Яны Рудковской: "Ноги от ушей. Красотка", "Ноги у вас хороши", "Какая ты классная. Снимай диоровские пиджаки и гигантские юбки и почаще носи что-то такое. Как вообще можно прятать такие ножки и талию в эти балахоны?". Некоторые подписчики отметили, что 44-летняя телеведущая выглядит гораздо лучше многих 20-летних девушек: "Супер. Фору даст любой 20-летней", "Очень свежая и молодая".
Одному из комментаторов удалось разгадать секрет длинных ног продюсера, и он поспешил поделиться своим открытием. "Видели Яну вблизи в аэропорту. Нормальные, красивые ноги. На видео они почему-то кажутся длиннее. А все потому, что оператор снизу снимает! Вот, Яночка, я раскрыла ваш секрет", – заявил юзер.
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