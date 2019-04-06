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Сбежавшие из дворца Меган Маркл и принц Гарри нашли скромное убежище

Меган Маркл. Фото: www.globallookpress.com
Герцог и герцогиня Сассекские справляют новоселье. Принц Гарри и Меган Маркл покинули Кенсингтонский дворец и переехали в собственный дом.
прочитано 631 раз

Поле свадьбы супруги были вынуждены делить апартаменты с родней – принцем Уильямом и его семейством. Однако теперь, Меган Маркл и принц Гарри обрели собственный угол.

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Меган Маркл

Меган Маркл актриса

Герцог Сассекский перевез жену в загородный дом Фрогмор хаус. Отметим, что новая резиденция монарших отпрысков, по сравнению с шикарными дворцами в Лондоне, выглядит более чем скромно.

Этот дом был построен в конце XVII века специально для августейшего семейства. В разное время в нем проживали: жена Георга III королева Шарлотта и дети королевы Виктории. Более того, особняк стал убежищем для сестры последнего русского царя Николая II Ксении Александровны. Княгине удалось сбежать от революции 2017 года.

Добавим, что Гарри и Меган переехали аккурат перед знаменательным в их жизни событием. Герцогиня Сассекская вот-вот должна родить. К слову, чем ближе час появления малыша на свет, тем нервозней обстановка в королевской семье. Масла в огонь добавил отказ Маркл рожать в лондонском госпитале Святой Марии – клинике, где в свое время разрешились от бремени принцесса Диана и герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон.

Меган Маркл считает, что к этому месту приковано слишком много внимания. Традиционно после появления нового члена монаршей семьи вокруг клиники выстраиваются толпы поклонников и журналистов. Герцогиня Сассекская, в свою очередь, шумихи не хочет. Она остановила свой выбор на небольшой больнице в Винзоре, расположенной недалеко от их дома.

Автор: Руслана Алексеева6 апреля 2019, 07:11
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Двойник Маркл показала роскошные формы

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