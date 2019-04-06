Сбежавшие из дворца Меган Маркл и принц Гарри нашли скромное убежище
Поле свадьбы супруги были вынуждены делить апартаменты с родней – принцем Уильямом и его семейством. Однако теперь, Меган Маркл и принц Гарри обрели собственный угол.
Герцог Сассекский перевез жену в загородный дом Фрогмор хаус. Отметим, что новая резиденция монарших отпрысков, по сравнению с шикарными дворцами в Лондоне, выглядит более чем скромно.
Этот дом был построен в конце XVII века специально для августейшего семейства. В разное время в нем проживали: жена Георга III королева Шарлотта и дети королевы Виктории. Более того, особняк стал убежищем для сестры последнего русского царя Николая II Ксении Александровны. Княгине удалось сбежать от революции 2017 года.
Добавим, что Гарри и Меган переехали аккурат перед знаменательным в их жизни событием. Герцогиня Сассекская вот-вот должна родить. К слову, чем ближе час появления малыша на свет, тем нервозней обстановка в королевской семье. Масла в огонь добавил отказ Маркл рожать в лондонском госпитале Святой Марии – клинике, где в свое время разрешились от бремени принцесса Диана и герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон.
Меган Маркл считает, что к этому месту приковано слишком много внимания. Традиционно после появления нового члена монаршей семьи вокруг клиники выстраиваются толпы поклонников и журналистов. Герцогиня Сассекская, в свою очередь, шумихи не хочет. Она остановила свой выбор на небольшой больнице в Винзоре, расположенной недалеко от их дома.
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