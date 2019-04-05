"Я не хочу себя прежнюю": уехавшая Лариса Гузеева прячет лицо
В личном Instagram звезда ток-шоу "Давай поженимся!" опубликовала свежий снимок. Лариса Гузеева запечатлена вместе с врачами в одном из залов больницы.
Огромные окна помещения выходят на побережье. Примечательно, что теледива спрятала лицо за солнцезащитными очками.
Ниже Гузеева написала, что больше не хочет видеть себя прежней. Также звезда обещала четко следовать рекомендациям медиков.
"Прекрасная, лучшая, добрейшая доктор Елизавета, я буду следовать вашим рекомендациям – я не хочу себя прежнюю. Спасибо всем высококлассным специалистам в вашей клинике!" – написала Гузеева.
Напомним, Лариса Газаева решила хорошо отдохнуть накануне юбилея. В конце мая популярной актрисе, звезде брачного шоу "Давай поженимся!", исполнится 60 лет.
Судя по всему, перед торжеством знаменитость решила привести себя в порядок. Недавно Лариса Гузеева даже сменила имидж, перекрасившись в блондинку.
"Я больше никогда без рекомендаций врача не буду приводить себя в порядок! 10 килограмм сбрасываешь – 20 набираешь со скоростью света. Мгновенный эффект на голоде – это вообще зло", – рассуждает теперь Лариса Гузеева.
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