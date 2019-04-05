Скрытная Меган Маркл обвела принца Гарри вокруг пальца

Принц Гарри и Меган Маркл считаются одной из самых образцовых пар. Однако и там не обходится без недомолвок: герцогиня Сассекская скрыла от мужа важную деталь.





Церемония их бракосочетания состоялась 19 мая 2018 года в капелле Святого Георгия Виндзорского замка. Королевский эксперт Анджела Моллард рассказала, что перед важным событием в британской прессе возникали различные слухи, но бывшая актриса все же утаила от репортеров и супруга одну деталь.

По словам специалиста, никто из гостей и поклонников не знал, в каком платье появится невеста. "Мне очень понравилось, что ей удалось сохранить это в секрете. Все обсуждали, какого дизайнера она выберет. Предполагали, что Меган Маркл отдаст предпочтение бренду Ralph & Russo", – отметила Анджела.

Однако герцогиня появилась в белом наряде от Givenchy. "Мне очень понравилось ее платье. У него прекрасный силуэт. Это старая школа Givenchy", – цитирует эксперта Express.co. Она добавила, что никогда не видела более красивого образа на официальных мероприятиях.

В отличие от бывшей актрисы, Кейт Миддлтон не смогла сохранить имя дизайнера в секрете. Сара Бартон, сотрудничавшая с модным домом Александра Маккуина, раскрыла правду журналистам за несколько дней до свадьбы в 2011 году. Пресс-служба Кларенс-хауса отказалась комментировать ее заявление. "Будущая герцогиня не хочет называть имя дизайнера до начала церемонии", – уточнили представители.