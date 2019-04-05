"Где муж и дети?": одинокая Рудковская вызвала беспокойство
В четверг, 4 апреля, звезда разместила в микроблоге фотографию своего завтрака. На красиво сервированном столе можно разглядеть вазу с цветами, чашку чая, тарелку с главным блюдом и корзинку с печеньем. "Доброе утро, ну красиво же?", – поинтересовалась у подписчиков Яна Рудковская.
Некоторые пользователи признались, что пост продюсера вдохновил их сделать такой же пышный завтрак дома. "Вдохновилась вашими завтраками, аж самой приятно, и ничего сложного в этом нет", "Именно ваши завтраки вдохновили меня всегда завтракать красиво и сервировать стол всегда красивой посудой", – написали комментаторы.
Многие подписчики обратили внимание, что стол накрыт на одного человека, и спросили у телеведущей, почему она завтракает отдельно от близких. "А вы одна завтракаете?", "Всегда смотрю ваши завтраки, почему вы одна завтракаете?", "Почему-то все завтраки для одного лица, вы что одиноки? Мы с мужем завтракаем обычно вместе", "Яна, а завтракаете вы одна, где муж и дети?", – вопрошали пользователи.
Недавно музыкальный продюсер приняла участие в фотосессии для издания Grazia. Один из снимков Яна Рудковская опубликовала в социальных сетях. Звезда поблагодарила стилистов и дизайнеров за помощь в создании рокового образа. В комментариях к посту пользователи принялись расхваливать стройную фигуру телеведущей.
Артистка не смогла справиться с переживаниями
Детали раскрыла супруга телеведущего
Он умер в возрасте 88 лет
Поклонники певицы бьют тревогу
Популярные темы форума
Ненавижу дев!..
Отец встречается с моими ровесницами
Как помочь одиноким найти свою любовь?..
Весы - первые предатели! И мерзавцы!
Считаю, в случившемся с Юлей Началовой виноват и ее отец...
Почему работадатель в России берёт на работу ,не свой народ,прописан по району,а чужих имигрантов,кто дал им такое право,кинуть своё население и спокойно наживаться,а люди массово ходят без работы в России
Почему Филип Киркоров копирует и перепевает чужие иностранные песни,что за бред?Самый умный ,что-ли?
Кремль только что узнал,что у 80% россиян,нет денег на обувь!Читайте новости !!!
Первый раз очень страшно
Кручу её на миньет
Почему я такая дура?
Не хозяйственная жена
Идёт Великий пост! Кто поститься?
Кожевникова не замужем
Знаки зодиака
Как вы смотрите на работников такси?Качество вообще нет!Учились не известно где,и говорят,что светофор они увидели впервые ,понаехали из аулов работать ,и получает трафик московский.
Мимические морщины
Безответная любовь
Кто-нибудь слышал про диету американские горки?
Не хочу работать в пустую (деньги не решают?)
Почему наши работадатели берут на работу в такси чужих,которые выросли в деревне,и не видели светофора?
Родители нашли мне жениха
Переспал с бывшей
Пропал кот
Подруга критикует мои отношения
эмигранты приезжает сюда бегать за деньгами,а не работать,охотятся как тигры на клиента,и кто это позволил?Виделите,у нас свинский менталитет,мы же не зарабатываем в сао
Крик души
Он изменил мне со страшной бабой
Вредно ли щелкать семечки?
Передумала выходить замуж