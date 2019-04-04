Переживший нападение Уткин дал шанс Канделаки
Василий Уткин стал героем YouTube–проекта "А поговорить". В интервью журналист объяснил, почему именно Тина Канделаки заняла руководящий пост на спортивном телеканале "Матч ТВ".
Он отметил, что назначение Канделаки – это, мягко говоря, не очень хорошее кадровое решение. При этом Василий намекнул, что кумовство – проблема не только для "Матч ТВ".
"Потому что она карьеристка. Профессиональная карьеристка. О том, что назначение Тины Канделаки просто постыдно, я написал сразу же. Да, я потом согласился работать на этом канале, но я не вижу в этом ничего унизительного и имею полное право сказать, что дал им шанс", – сказал Уткин.
По его мнению, в глубоко профессиональную среду попал человек, который ничего не понимает в спорте. По словам Василия, Тина за время своей работы на "Матч ТВ", даже не попыталась узнать что-нибудь о предмете.
"Она в полном согласии с самой собой. Сейчас она остается на должности генпродюсера, поэтому у нее в подчинении два или три человека. Некуда девушку деть. Она ни за что не отвечает", – рассудил Василий Уткин.
Напомним, что вчера, 3 апреля, стало известно о нападении на журналиста. Василий Уткин рассказал, что злоумышленник распылил ему в лицо перцовый газ "Черемуха", пострадал левый глаз. Меж тем ранее в прессе говорили о конфликте между Василием Уткиным и главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.
Поклонники певицы бьют тревогу
Отпрыск звезды собирается в суд
Фаворитка юмориста потрясла народ
Он умер в возрасте 88 лет
Популярные темы форума
Ненавижу дев!..
Отец встречается с моими ровесницами
Как помочь одиноким найти свою любовь?..
Весы - первые предатели! И мерзавцы!
Считаю, в случившемся с Юлей Началовой виноват и ее отец...
Почему Филип Киркоров копирует и перепевает чужие иностранные песни,что за бред?Самый умный ,что-ли?
Кремль только что узнал,что у 80% россиян,нет денег на обувь!Читайте новости !!!
Первый раз очень страшно
Почему работадатель в России берёт на работу ,не свой народ,прописан по району,а чужих имигрантов,кто дал им такое право,кинуть своё население и спокойно наживаться,а люди массово ходят без работы в России
Кручу её на миньет
Почему я такая дура?
Не хозяйственная жена
Кожевникова не замужем
Идёт Великий пост! Кто поститься?
Знаки зодиака
Как вы смотрите на работников такси?Качество вообще нет!Учились не известно где,и говорят,что светофор они увидели впервые ,понаехали из аулов работать ,и получает трафик московский.
Мимические морщины
Безответная любовь
Кто-нибудь слышал про диету американские горки?
Не хочу работать в пустую (деньги не решают?)
Почему наши работадатели берут на работу в такси чужих,которые выросли в деревне,и не видели светофора?
Подруга критикует мои отношения
Крик души
Родители нашли мне жениха
Переспал с бывшей
Вредно ли щелкать семечки?
Передумала выходить замуж
В супермаркете хотят продавать лекарства,вместе рядом с картошкой и селёдкой!Торговли нет,работают гасторбайторы ,люди перестали посещать магазины .Как вы смотрите на это?Шприцы рядом с бананами и луком !
эмигранты приезжает сюда бегать за деньгами,а не работать,охотятся как тигры на клиента,и кто это позволил?Виделите,у нас свинский менталитет,мы же не зарабатываем в сао
Пропал кот