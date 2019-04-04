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Переживший нападение Уткин дал шанс Канделаки

Василий Уткин. Фото: www.globallookpress.com
Василий Уткин нелестно высказался о работе известной телеведущей. По словам журналиста, Тина Канделаки занимает не свое место.
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Василий Уткин стал героем YouTube–проекта "А поговорить". В интервью журналист объяснил, почему именно Тина Канделаки заняла руководящий пост на спортивном телеканале "Матч ТВ".

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Он отметил, что назначение Канделаки – это, мягко говоря, не очень хорошее кадровое решение. При этом Василий намекнул, что кумовство – проблема не только для "Матч ТВ".

"Потому что она карьеристка. Профессиональная карьеристка. О том, что назначение Тины Канделаки просто постыдно, я написал сразу же. Да, я потом согласился работать на этом канале, но я не вижу в этом ничего унизительного и имею полное право сказать, что дал им шанс", – сказал Уткин.

По его мнению, в глубоко профессиональную среду попал человек, который ничего не понимает в спорте. По словам Василия, Тина за время своей работы на "Матч ТВ", даже не попыталась узнать что-нибудь о предмете.

Василий Уткин. Кадр youtube.com

"Она в полном согласии с самой собой. Сейчас она остается на должности генпродюсера, поэтому у нее в подчинении два или три человека. Некуда девушку деть. Она ни за что не отвечает", – рассудил Василий Уткин.

Напомним, что вчера, 3 апреля, стало известно о нападении на журналиста. Василий Уткин рассказал, что злоумышленник распылил ему в лицо перцовый газ "Черемуха", пострадал левый глаз. Меж тем ранее в прессе говорили о конфликте между Василием Уткиным и главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

Автор: Руслана Алексеева4 апреля 2019, 18:59

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