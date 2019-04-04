Дана Борисова оказалась в компании пьяных мужиков
После реабилитации в Таиланде телеведущая ведет здоровый образ жизни. Она больше не пьет спиртное, не курит и не употребляет запрещенные вещества.
Дана Борисова старается не общаться с теми, кто имеет пагубные привычки. Их общество напоминает о том, через что ей пришлось пройти. И все же не по своей воле звезда оказалась в компании подвыпивших мужчин.
На свидание с незнакомцами Борисову пригласила подруга. Ведущая приехала на встречу, где ее ждали приятельница и "какие-то непонятные мужики". "Один из них вроде дирижер, второй еще кто-то. Начались странные разговоры. В итоге они напились и стали приставать", – цитирует Дану StarHit.
По словам Борисовой, один из мужчин пытался положить руку ей на колено. Знаменитость терпеть фривольного поведения по отношению к себе не стала и уехала.
Ранее телеведущая призналась, что после отказа от наркотиков в ее жизни появилась новая зависимость. В течение нескольких месяцев Дана Борисова боролась с сексоголизмом.
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