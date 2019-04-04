Маркл бросила дерзкий вызов Миддлтон
По словам эксперта Эмили Эндрюс, королевская особа не собирается показывать малыша публике через несколько дней после родов. Она хочет, чтобы рождение ребенка прошло втайне от журналистов. Специалист отметила, что бывшая актриса нарушит традицию, которую установила принцесса Диана и продолжила Кейт Миддлтон.
Эту мысль поддержал американский корреспондент Омид Скоби, уточнив, что Меган Маркл активно продвигает феминистические идеи. "Она выступает против громких, пышных родов. Это не соответствует ее взглядам на мир", – приводит слова эксперта The Sun.
Недавно стало известно, что герцогиня Сассекская отказалась рожать в отделении Lindo Wing в госпитале Святой Марии в Лондоне, где появились на свет дети герцогини Кембриджской. Вместо этого она выбрала тихую больницу, которая находится недалеко от ее дома в Виндзоре.
"Меган Маркл не хочет копировать Кейт Миддлтон. Герцог и герцогиня Сассекские прекрасно знают, что публика жаждет увидеть их первенца. Однако малыш не будет прямым наследником трона, потому супруги настояли на том, чтобы рождение прошло втайне от папарацци", – поделился источник, близкий к монаршей семье.
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