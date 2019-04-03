Странное увлечение нового знакомого довело Чехову до тошноты
В личном Instagram звезда опубликовала снимок, на котором запечатлена с привлекательным мужчиной. Анфиса Чехова и незнакомец вместе держат на руках кошку.
"Ну, что ж, встретила я здесь мужчину своей мечты! Остаюсь в Каппадокии жить! Мы завели кошку и открыли маленькую гончарную мастерскую😂😂😂 (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – написала она, а после оговорилась, мол, это просто шутка.
Ниже звезда рассказала, что посетила гончарную мастерскую. Чехова познакомилась там с продавцом, который показался ей очень интересным. Мужчина оказался основателем музея волос.
"Местный гончар в начале 70-х без памяти влюбился в одну француженку. Ей пришлось уехать к себе на Родину, но перед отъездом она оставила ему на память прядь своих волос, с обещанием вернуться", – поведала Анфиса.
Он ждал возвращения возлюбленной пять лет, пока не узнал, что та благополучно вышла замуж. Меж тем за годы у него скопилось более пяти миллионов прядей. "Плакался всем посетительницам его магазина, что она никак не возвращается. В поддержку бедного влюбленного, посетительницы зачем-то оставляли свои прядки волос😱", – объяснила Анфиса Чехова.
Так, по словам знаменитости, родился очень необычный музей, который даже попал в книгу рекордов Гиннесса. Все его стены и потолок увешаны прядями с телефонами и фотографиями их владельцев. Анфиса Чехова отметила, что зрелище несколько странное: во время осмотра экспонатов ее затошнило и чуть не началась паническая атака.
Напомним, что Анфиса Чехова отдыхает в турецкой Каппадокии. Звезда разместилась в отеле, помещения которого выдолблены прямо в скале. Телеведущая рассказала в своем микроблоге, что успела покормить местных гусей и уток.
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