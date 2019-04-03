"Моя любимая": дрожащий Булдаков расплакался перед смертью
Артист выступил на фестивале "Байкальская рыбалка". Мероприятие проходило в последние выходные марта. Алексей Булдаков стал почетным гостем.
Со сцены актер рассказал, что приехал, чтобы "потрясти всю музыкальную общественность своим вокалом". Он исполнил несколько песен, передает "ТВ Центр". На одной из них – "Не для меня придет весна" - скончавшийся в 68 лет Булдаков заплакал.
"Я понимаю, дорогие друзья, немножко грустно, но эта – моя любимая", – сказал дрожащим от эмоций голосом артист. Зрителей растрогало выступление Алексея Булдакова.
Как писали "Дни.ру", умер Булдаков в Монголии, где находился на гастролях. По предварительным данным, у артиста оторвался тромб. Свои соболезнования в связи с кончиной актера выразили его коллеги.Напомним, Алексей Булдаков родился 26 марта 1951 года на Алтае. Он приобрел известность благодаря ролям в таких фильмах, как "Особенности национальной охоты", "Особенности национальной рыбалки", "Ширли-мырли" и "Утомленные солнцем 2: Предстояние". В 2009 году он получил звание народного артиста России.
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