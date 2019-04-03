Носков сделал душераздирающее признание об умершем Булдакове
Носков снимался с Алексеем Булдаковым в фильме "Особенности национальной охоты". Он признался, что совместная работа с актером, ушедшим из жизни в 68 лет, всегда воспринималась как счастье.
По словам Андрея Носкова, Алексей Булдаков обладал особым умением объединять вокруг себя людей. Он отметил, что как только тот входил в кадр и на площадку, всегда создавалась определенная атмосфера, к которой хотелось прикоснуться.
"А после съемок он всегда любил пошутить со всей своей лаконичностью", — цитирует актера Пятый канал. Носков считает смерть Булдакова невосполнимой утратой. Ведь артиста любили как коллеги, так и обычные зрители.
Так, Носков вспомнил один случай из жизни ушедшего из жизни Булдакова. Однажды артист попал в ДТП, когда ехал из Москвы в Муром. Новости об этом заставили ужаснуться поклонников таланта актера и взбудоражили почти всю Россию. К счастью, тогда все остались живы. По мнению коллеги, скончавшийся Алексей Булдаков был человеком большого масштаба.
Напомним, умер Булдаков ночью 3 апреля в Монголии. По предварительным данным, у звезды фильма "Особенности национальной охоты" оторвался тромб.
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